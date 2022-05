Sebastian Vettel (14.): «Können Auto noch verbessern»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel landete in beiden Freitagstrainings in Miami auf dem 14. Platz. Der Deutsche sprach hinterher über die Herausforderungen des neuen Rundkurs und wagte auch eine Qualifying-Prognose.

Sebastian Vettel drehte am Trainingsfreitag in Miami 47 Runden und belegte nach beiden einstündigen Sessions jeweils den 14. Platz. Die vielen roten Flaggen unterbrachen auch sein Trainingsprogramm, wie er hinterher erzählte: «Die roten Flaggen haben heute einige unserer Abläufe gestört, aber wir haben uns so gut wie möglich angepasst.»

«Es ist wie bei allen anderen, wir hätten gerne etwas mehr Runden gedreht, speziell weil die Strecke neu ist, aber es ist für uns alle das Gleiche», fügte der Heppenheimer an. Zur US-Strecke sagte er: «Es ist eine knifflige Piste, die sehr schnell ist, wir haben einige Geraden. Insgesamt macht es Spass, auf ihr zu fahren, aber der grösste Teil der Kurven sind blind, und das macht es noch schwieriger, sich im Verkehr zurechtzufinden.»



«Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Faktor im Qualifying sein, vor allem in Q1, wenn man eine Lücke finden muss», prophezeite der Aston Martin-Star, der auch betonte: «Der Asphalt bricht an einigen Stellen auf, aber die Korrekturen, die vorgenommen wurden, scheinen zu halten. Aber wenn man ein Rennen bestreiten will, muss man auch nebeneinander fahren können, und derzeit gibt es eigentlich nur eine Spur.»

Mit Blick auf die eigene Performance hielt Vettel fest: «Wir können und müssen das Auto noch etwas optimieren, um es noch besser an die Strecke anzupassen. Schwer zu sagen, was im Qualifying möglich ist. Das kommt ganz darauf an, wie wohl ich mich im Auto fühle. Wenn ich mich sehr wohl fühle, dann ist da noch viel mehr möglich. Aber das sagt wahrscheinlich jeder. Ich denke, wir können uns noch etwas verbessern. Wahrscheinlich werden wir wohl irgendwo zwischen dem zehnten und fünfzehnten Platz landen. Das ist realistisch, auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass ich noch besser abschneiden werde.»

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637