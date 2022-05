Daniel Ricciardo (12.) «Einige schwierige Stellen»

McLaren-Star Daniel Ricciardo beendete den Trainingsfreitag in Miami als Zwölftschnellster. Hinterher äusserte sich der 32-jährige Australier zum neuen Strassenkurs, den er nicht nur lobte.

Daniel Ricciardo ist ein grosser USA-Fan, die Strecke in Miami gehört aber offenbar nicht zu seinen Lieblingskursen. Im ersten freien Training gehörte er als zehntschnellster noch zur Top-10, die zweite Session schloss er auf dem zwölften Platz ab. Danach erklärte er auf die Frage nach dem Strassenkurs: «Teile davon sind gut. Aber es gibt auch einige schwierige Stellen.»

«Es bereitete mir natürlich Spass, auf einer neuen Piste auszurücken und diese zu lernen. Aber der Asphalt war eine echte Herausforderung. Dieser löste sich auf und neben der Ideallinie war es sehr rutschig. Wenn man den Scheitelpunkt etwas verpasst, kommt man gleich ins Rutschen, und das war knifflig», beschrieb der McLaren-Star.

Und das war nicht die einzige Kritik, die er zur neuen US-Piste äusserte. «Ich mag den ersten Sektor, er bietet viel Fahrspass. Aber die gewundene Passage ist meiner Meinung nach etwas zu eng für unsere grossen Autos», sagte der achtfache GP-Sieger.

Und zum Qualifying erklärte der aktuelle WM-Elfte: «Wir werden versuchen, die richtigen Änderungen am Set-up vorzunehmen, damit ich mich noch etwas wohler fühle. Am Morgen lief es in dieser Hinsicht etwas besser. Es liegt also wie immer noch etwas Arbeit vor uns.»

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637