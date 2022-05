Christian Horner zu Max Verstappen: «Das ist brutal»

Weltmeister Max Verstappen weiss genau: Es lag in seiner Hand, in Miami die Pole-Position zu erobern. Aber dann hat er sich einen Fehler geleistet. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Das ist brutal hier.»

Wegen verschiedener Probleme war Formel-1-Champion Max Verstappen am Freitag fast nicht zum Fahren gekommen (Kühlung, Getriebe, Hydraulik), «insofern darf ich über Startplatz 3 nicht jammern», findet der Niederländer. Aber der 22-fache GP-Sieger ärgert sich trotzdem. Denn er weiss genau: Er hatte gute Chancen auf seine 15. Formel-1-Pole Position, doch dann hat er sich einen Fehler geleistet, in Kurve 4. Ferrari sagte «grazie» und hat nun mit Charles Leclerc und Carlos Sainz beide Fahrer in der ersten Startreihe.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Das war unglücklich. Ferrari hat heute einen tollen Job gemacht, und wenn die Abstände so gering sind, dann muss schon alles passen, um die Nase vorn zu haben. Nach dem ersten Lauf sah das mit der Bestzeit von Max noch prima aus, aber dann kam dieser Fehler in Kurve 4, und das war’s dann.»

«Man muss aber auch sehen, wie gut Max den missglückten Freitag weggesteckt hat. Er war im Hintertreffen und musste am Samstag noch Dinge über die Strecke lernen, die hatten andere Fahrer längst intus. Was auf dieser Piste abgeht, das ist brutal – nicht nur wegen des schwül-heissen Wetters, was für alle Fahrer eine Riesen-Herausforderung wird, sondern auch wegen der überaus anspruchsvollen Strecke.»

Was kann Verstappen im Rennen gegen die Ferrari ausrichten? Horner glaubt: «Unser Auto ist ganz anders abgestimmt als der Ferrari. Sie setzen auf mehr Abtrieb und sind daher in den Kurven sehr flott unterwegs. Wir setzen auf Windschlüpfigkeit und haben daher guten Speed auf den Geraden. Unter dem Strich kommt da zwischen diesen beiden Rennställen ein tolles Duell auf uns zu.»





Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit