Valtteri Bottas (5.): Mindestziel lautet Top-5

Alfa Romeo-Star Valtteri Bottas beendete das Qualifying in Miami auf dem fünften Platz. Der Finne freute sich über die Wiedergutmachung für den Fehler, den er am Trainingsfreitag gemacht hatte.

So schlecht sich der Auftakt ins Miami-Wochenende für Valtteri Bottas, so gut lief das Qualifying für den Routinier aus dem Alfa Romeo Racing Team. Im Abschlusstraining schaffte er es ins Q3 und drehte dort die fünftschnellste Runde. Damit reihte er sich direkt vor seinem früheren Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton ein, der auf seiner schnellsten Runde 0,15 sec langsamer war.

«Es ist natürlich schön, speziell nach einem solchen Freitag, an dem wir wegen meines Fehlers viel Zeit verloren haben. Der Crash bedeutete auch mehr Arbeit für das Team, das wirklich super war und das Auto rechtzeitig zum Qualifying bereit hatte. Danach lag es an mir, die entsprechende Leistung zu liefern, und meine Motivation war besonders gross, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Deshalb bin ich auch wirklich glücklich mit meiner Leistung», betonte Bottas.

Zum Rundkurs in Miami sagte der 32-Jährige: «Bereits am Freitag zeichnete sich ab, wozu wir in der Lange sein können. Daher bin ich nicht überrascht, dass wir so weit vorne stehen, aber natürlich freue ich mich, dass alles gut gelaufen ist. Es ist nur schade, dass Zhou es in Q1 nicht geschafft hat, als ich auch fast ausgeschieden wäre.»

«Jetzt befinden wir uns in der aussichtsreichsten Position, hinter den Ferrari- und Red Bull Racing-Fahrern: Wir wissen, dass es realistisch gesehen schwierig sein wird, gegen sie zu kämpfen, aber im Motorsport weiss man nie, was passieren wird. Wir müssen uns einfach auf unser Rennen konzentrieren und, wenn sich Chancen ergeben, diese auch nutzen», stellte Bottas mit Blick aufs Rennen klar.

«Das Rennen wird eine Herausforderung, es wird heiss für das Auto, die Reifen und den Fahrer. Ich erwarte ein heisses und schweisstreibendes Rennen. Wir haben ein gutes Auto, so dass wir um einen Platz im Mittelfeld kämpfen können: Ein Platz unter den ersten Fünf muss unser Mindestziel sein», fügte der aktuelle WM-Achte an.

Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit (Crash im 3. Training)