Christian Horner: «Druck von Leclerc war gewaltig»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Sieg von Max Verstappen: «Das war verdammt knapp, der Druck von Leclerc war gewaltig. Pérez fehlten wegen eines Motorproblems 30 PS.»

Dritter Saisonsieg für Max Verstappen, aber es war sehr knapp gegen Charles Leclerc, das gibt auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zu: «Uff, das war ein hartes Stück Arbeit!»

«Wir mussten heute alles geben, um die Nase vorn zu haben, und wir hatten auch ein wenig Glück. Denn wir dachten, dass Ferrari die Safety-Car-Phase nutzen würde, um vielleicht weiche Reifen abzuholen. Dann wäre es für uns sehr schwierig geworden.»

«Max konnte zum Schluss Leclerc nicht richtig abschütteln, es brauchte fünf oder sechs Runden, bis er endlich etwas mehr Luft hatte und Leclerc seinen Heckflügel nicht mehr flachstellen konnte. Wir haben am Kommandostand den Atem angehalten.»

«Max hatte einen tollen Start und arbeitete sich sofort an Sainz vorbei, dann hat er hinter Leclerc Reifen geschont, sich in Ruhe an Charles herangearbeitet und ihn dann geschnappt.»



«Wir hatten einen klaren Speed-Vorteil auf den Geraden, Max hat daraus das Beste gemacht. Wir kamen hier mit einem Wagen her mit ganz wenig Abtrieb, um mehr Speed auf den Geraden zu haben und auch die Reifen zu schonen. Ferrari geht anders vor.»



«Ein Wort zu Sergio Pérez – wir hatten ein Problem mit einem Motorsensor, da hat Checo sicher 30 PS verloren. Das hat ihn heute einen Podestplatz gekostet.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2