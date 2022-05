Jenson Button: Ferrari muss sich was einfallen lassen

Formel-1-Champion Jenson Button sagt nach dem ersten Grossen Preis von Miami: «Es ist klar, wo die Vorteile der beiden besten zwei Autos liegen. Ferrari muss in Sachen Top-Speed dringend zulegen.»

Mit seinem Sieg in Miami hat Max Verstappen den Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc auf 19 Punkte verringern können. Dem 15-fachen GP-Sieger Jenson Button ist aufgefallen: «Das war so einfach aus für Max, aber nach der Safety-Car-Phase sass ihm Leclerc auf einmal wieder im Nacken, und es wurde nochmals richtig spannend.»

«Selbst die Teams verstehen nicht, wieso ein Auto in gewissen Phasen des Rennens schneller ist und in anderen langsamer. Letztlich aber spielte das keine Rolle, denn heute war ausschlaggebend, dass Red Bull Racing eine überlegene Top-Speed hatte, und dass hat Max Verstappen eiskalt ausgenutzt.»

«Max hat in der wichtigen Schlussphase die Nerven behalten, so wie er in der wichtigen Anfangsphase die Ellenbogen ausfuhr, um gleich mal Sainz zu kassieren. Dann hat er hinter Leclerc viel Geduld gezeigt. Anders gesagt – er hat heute alles richtig gemacht.»

«Ferrari muss jetzt nachlegen. Sie müssen Mittel und Wege finden, um den Wagen auf den Geraden schneller zu machen, ohne aber zu viele Kompromisse in Sachen Kurventempi eingehen zu müssen. Einfach wird das nicht, denn das Konzept des Ferrari ist für mehr Abtrieb ausgelegt als jenes von Red Bull Racing. Da kannst du nicht einfach einen anderen Flügel dranschrauben und fertig.»



«Ich gehe davon aus, dass dieses spannende Duell Ferrari gegen Red Bull Racing beziehungsweise Leclerc gegen Verstappen in den kommenden Rennen weitergeht.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2