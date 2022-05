Vettel mahnt in Miami: Kommt in den Köpfen nicht an

Sebastian Vettel hat beim GP in Miami mehrmals den Mahner gegeben. Bei Sky erklärte er nochmals den Hintergrund seiner Warnungen.

Sebastian Vettel gab im Rahmen des Miami-GP mal wieder den Mahner. Der Aston-Martin-Pilot machte auch in Florida auf Umweltprobleme aufmerksam: Städte wie Miami Beach sind in Gefahr. Als er im Sky-Interview darauf angesprochen wurde, nutzte er die Gelegenheit, um die Probleme nochmals zu verdeutlichen.

Vettel stand mit seinen Worten und auch mit seinem Warn-Shirt im krassen Gegensatz zu der Party-Stimmung rund um das Debüt der Formel 1 in Florida. Vettel wunderte sich. «Wir kommen hierher und das Thema ist nicht so präsent. Es ist ja eine Tatsache, dass mit der Klimakrise die Temperaturen steigen. Der Druck auf die Pole wächst und das Eis schmilzt, und damit steigt der Meeresspiegel», sagte Vettel.

Miami habe jetzt schon Probleme mit Hochwasser, wenn es Stürme gebe, so Vettel: «Aber wenn der Meeresspiegel an sich steigt, ist das noch ein viel größeres Problem und wenn dann noch eine Flut obendrauf kommt, dann viel mehr.»

Er verwies auf die Wissenschaft, wenn man ihr glaube, dann sei klar, «dass wir in 50 Jahren hier nicht mehr stehen werden. Und das ist dann schon überraschend, wenn man sieht, dass neu gebaut wird und es irgendwie nicht so ankommt in den Köpfen der Leute.» Und das sei die Idee gewesen, so Vettel, «mit einem einfachen Zeichen zu zeigen, dass es in Zukunft hier anders aussehen wird.»

Vettel weiter: «Es ist wichtig, dass man versteht, dass es wirklich ernst ist, dass viele Leute hier ihr Zuhause verlieren werden und Südflorida in Zukunft ganz, ganz anders aussieht. Die Everglades werden verschwinden, Miami Beach wird verschwinden. Die Leute, die in Miami wohnen und arbeiten, sind die, die als erstes betroffen sein werden.»

Seine Devise: «Es schaut ohnehin nicht so optimistisch aus. Aber bei all dem Pessimismus ist es wichtig, sich den Optimismus zu bewahren und zu sagen: 'Hey, wir müssen einfach was tun.'»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2