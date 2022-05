Russland-Absage: Formel 1 fährt 2022 nur 22 Rennen

Nach der Absage des Russland-Rennens wird es keinen Nachrücker geben. Heißt: Die Formel 1 absolviert in dieser Saison «nur» 22 Rennen.

Kein Nachrücker für Russland: Die Formel 1 wird 2022 nach dem Aus des Rennens in Sotschi kein Ersatzrennen veranstalten. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch bekannt.

Am 25. Februar war das für den 25. September vorgesehene Russland-Rennen nach Gesprächen zwischen der Formel 1, der FIA und den Teams abgesagt worden. Grund dafür ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Außerdem wurde der Vertrag gekündigt.

Für die Teams bedeutet das eine fast schon ungewohnt lange Pause zwischen den Rennen Monza am 11. September und in Singapur am 2. Oktober.