Fernando Alonso (Alpine): «Kein zusätzlicher Druck»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso erklärt, weshalb er beim anstehenden Heimrennen in Spanien entspannt bleibt und erklärt, worauf es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ankommt.

Beim fünften und jüngsten Rennwochenende des Jahres in Miami kreuzte Fernando Alonso die Ziellinie als Neunter in den Punkten, obwohl er eine 5-sec-Zeitstrafe für die Kollision mit Pierre Gasly kassierte. Weil die Regelhüter ihm nach dem Rennen weitere 5 sec fürs Verlassen der Piste aufbrummten, fiel er aber auf den undankbaren elften Rang zurück.

Damit geht der stolze Asturier mit nur zwei WM-Zählern auf dem Konto ins Heimspiel in Barcelona, bei dem er wieder in die Top-10 zurückkehren will. «Wir werden sicherstellen, dass wir ein gutes Qualifying haben und auf ein reibungsloses Rennen hoffen», gibt sich der zweifache Weltmeister zuversichtlich.

«Ich bin hier in Barcelona schon sehr viele Jahre Rennen gefahren und kenne die Strecke sehr gut. Auf dieser Strecke siehst du, wo dein Auto im Vergleich zur Konkurrenz steht und deshalb war sie auch immer wieder Schauplatz der Wintertestfahrten. Da das Überholen normalerweise nicht einfach ist, muss man im Qualifying gut abschneiden», weiss der 32-fache GP-Sieger.

«Wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist es schwierig, Positionen zu gewinnen. Aber wir waren in diesem Jahr bisher ziemlich gut im Abschlusstraining und ich hoffe, dass es auch in Spanien nicht anders sein wird», fügt Alonso an.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3