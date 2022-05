Mick Schumacher: Update erst beim Frankreich-GP

Mick Schumacher und sein Haas-Team müssen sich in Geduld üben

Günther Steiner hat klargestellt, dass Mick Schumacher und Kevin Magnussen in Spanien ohne neue Teile auskommen müssen. Das Update sollte bis Frankreich bereit sein, verriet der Haas-Teamchef.

Die meisten Teams rüsten ihre Fahrzeuge in Barcelona auf. Denn auf dem spanischen Rundkurs, auf dem die sechste WM-Runde ausgetragen wird, waren die GP-Stars schon im Februar mit den aktuellen Fahrzeugen unterwegs. Das Haas-Team verzichtet vorerst aber auf ein Update, und der Grund dafür ist simpel, wie Günther Steiner am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya erklärt.

«Es geht nicht um die Budget-Obergrenze, sondern um das Budget an sich», stellt der Teamchef des Haas-Rennstalls klar. Und er betont: «Ich weiss nicht, was die Weiterentwicklungen der anderen Teams bringen werden, wenn ich das wüsste, wäre ich ein sehr weiser Mann. Nein, keine Ahnung, was die anderen Teams machen.»

«Wir haben unseren Plan gemacht und wissen, warum er so aussieht, und wir halten uns daran und reagieren nicht auf das, was andere Leute sagen oder tun», fügt Steiner an. «Es wird sich fast überall etwas ändern, es handelt sich nicht nur um eine kleine Anpassung eines Flügelchens, sondern um eine wesentliche Veränderung», verspricht er daraufhin.

Noch müssen sich Mick Schumacher und Kevin Magnussen aber gedulden, denn die neuen Teile sollen erst zum zwölften Kräftemessen des Jahres in Le Castellet bereit sein. «Ich denke, wir werden das Paket in Frankreich ans Auto bringen», verrät der Südtiroler.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3