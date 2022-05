Lewis Hamilton: «Das wird hoffentlich untersucht»

Mercedes-Star Lewis Hamilton drehte im Qualifying die sechstschnellste Runde und war damit zufrieden Er ärgerte sich aber über die Tatsache, dass sich nicht alle an die Zeitvorgabe für die Outlaps hielten.

Für Lewis Hamilton verlief das Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya insgesamt erfreulich. Der siebenfache Champion konnte die Fortschritte deutlich erkennen, die das Weltmeister-Team dank des jüngsten Updates machen konnte und durfte sich am Ende über die sechstschnellste Runde freuen.

Sein Teamkollege George Russell schaffte es sogar 0,119 sec schneller um den 4,675 km langen Rundkurs und belegte damit den vierten Platz hinter Polesetter Charles Leclerc, Titelverteidiger Max Verstappen und Carlos Sainz.

Hamilton fasste nach der Zeitenjagd zusammen: «Wir haben an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht, und ich bin sehr stolz auf das Team für die geleistete Arbeit. Das Auto springt auf den Geraden nicht mehr so stark. Aber in den Kurven haben wir immer noch etwas Bouncing, also müssen wir weiter daran arbeiten.»

«Insgesamt ist es ein positiver Schritt, mit beiden Autos ins Q3 zu kommen, und wenn ich mir Georges Zeit ansehe, kommen wir der Spitze immer näher», fügte der 103-fache GP-Sieger an. Er klagte aber auch: «Es war eine verwirrende Session, denn uns wurde eine Mindestzeit vorgegeben, die wir im Qualifying für die Outlaps einhalten sollten – aber nicht alle hielten sich daran.»

«Die Autos, die sich an die Vorgaben hielten, hatten einen Performance-Nachteil, weil die Reifen zu Beginn der gezeiteten Runde heisser waren», betonte der aktuelle WM-Sechste. «Das wird hoffentlich genau untersucht.»

«Mit Blick auf das Rennen waren wir am Freitag im Renntrimm ziemlich ordentlich unterwegs. Und wir wissen, dass die Bedingungen sehr heiss sein werden. Mein Ziel ist es, von Startplatz 6 aus weiter nach vorne zu kommen», ergänzte Hamilton kämpferisch.

Qualifying, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,073

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,166

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,393

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,420

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,512

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,608

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,682

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,297

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,368

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,471

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,639

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,861

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,954

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,043

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,418

19. Alex Albon (T), Williams, 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,915