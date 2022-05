Charles Leclerc: «Hoffe auf schnelle Antwort»

Charles Leclerc musste seinen GP-Renner vor dem Rennende an der Box abstellen

Ferrari-Star Charles Leclerc musste im sechsten Saisonlauf in Barcelona eine bittere Pille schlucken: Der Polesetter lag komfortabel in Führung, als ihn ein Problem mit der Antriebseinheit zur Aufgabe zwang.

Für Charles Leclerc verlief das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zunächst ganz nach Wunsch. Der Ferrari-Pilot, der sich Tags zuvor die Pole gesichert hatte, zog beim Start in Führung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Doch plötzlich war er im Schleichgang unterwegs und meldete, dass er keine Leistung mehr habe.

Nach 27 Runden war Schluss, Leclerc musste seinen roten Renner aus Maranello an der Box abstellen. Grund dafür war ein noch nicht näher identifiziertes Problem mit der Antriebseinheit, wie das Team mitteilte. Leclerc erklärte sichtlich enttäuscht: «Ich glaube nicht, dass der Ausfall mit der Hitze zu tun hat, denn in Miami war es wahrscheinlich heisser als hier.»

«Wir wissen noch nicht, was los war, und wir werden das zu Hause analysieren. Ich hoffe, dass wir eine schnelle Antwort auf die Frage finden werden, was die Ursache war», seufzte der 24-Jährige, der die WM-Führung durch den Nuller an Max Verstappen abgeben musste.

Und Leclerc verriet: «Ich habe mit Mattia (Binotto, Teamchef, Anm.) gesprochen, er war der gleichen Meinung. Es war wirklich schade, denn wir hatten uns auf das Reifenmanagement konzentriert und konnten zeigen, dass wir uns da verbessert haben. Deswegen ist es umso bedauerlicher, dass dieses Problem aufgetaucht ist. Hoffentlich passiert es nicht wieder.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3