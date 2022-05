Mick Schumacher: «Die Hoffnungen waren groß»

Mit Startplatz zehn war die Ausgangsposition für Mick Schumacher in Barcelona gut. Doch die Haas-Strategie ging im sechsten Saisonrennen nicht auf.

Mick Schumacher muss weiter auf seine ersten Punkte warten. Trotz einer guten Ausgangsposition beim sechsten Saisonrennen in Barcelona mit Startplatz zehn und einer starken ersten Runde ging der Haas-Pilot am Ende mal wieder leer aus.

Dabei lag er nach der ersten Runde sogar auf Platz sechs. «Nach der ersten Runde waren die Hoffnungen schon groß», gibt Schumacher zu: «Aber nach der zweiten und dritten Runde war klar, dass es schwierig werden würde.»

Schumacher war vor allem unzufrieden mit der Strategie. Er kam in der 12. Runde für einen weiteren Satz Softs an die Box, bevor er in der 31. Runde ein zweites Mal für die Medium-Reifen an die Box kam. Er wurde am Ende aber durchgereicht und landete auf Platz 14.

«Wir müssen schauen, warum wir zu dieser Strategie gekommen sind und warum wir nicht darauf reagiert haben. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wir werden im Team daran arbeiten und schauen, was wir verbessern können», sagte er.

Generell glaubt er an den Haas, auch wenn der noch bis Juli ohne große Updates bleibt. Doch ist für den kommenden GP in Monaco positiv gestimmt.

Schumacher: «Unser Auto ist immer noch sehr stark, vor allem in der Quali-Performance, und das zählt in Monaco. Ich habe mich dort im vergangenen Jahr schon sehr wohlgefühlt.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3