ServusTV: Yuki Tsunoda zu Gast im Hangar-7

Mit dem 10. Platz im Spanien-GP ist Yuki Tsunoda in die Punkteränge zurückgekehrt. Der Japaner ist zu Gast in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» und spricht über das sechste Rennen der Saison.

Die Formel-1-Stars haben die sechste WM-Runde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausgetragen und für Yuki Tsunoda endete der Spanien-GP erfreulich: Als Zehnter holte der AlphaTauri-Pilot vor den Toren von Barcelona einen frischen WM-Zähler.

«Das war ein superhartes Rennen, im Auto war es sehr heiss und ich musste das ganze Rennen hindurch kämpfen, um es in die Punkte zu schaffen», erklärte der Japaner nach der Zielankunft. «Der Druck war gross und ich bin ziemlich glücklich mit meiner Performance und dem Ergebnis», betonte er.

Und Tsunoda gestand: «Ich fühlte mich das ganze Wochenende hindurch nicht ganz wohl im Auto, deshalb ist es umso erfreulicher, dass ich es in die Top-10 geschafft habe. Das ist ein guter Fortschritt.» Gleichzeitig mahnte er: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um im Mittelfeld nach vorne zu kommen.»

Der 22-Jährige gibt sich am heutigen Montag, 23. Mai, in Österreich die Ehre und spricht in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21:10 Uhr (23 Uhr in Deutschland und der Schweiz) über das vergangene Rennwochenende und die bisherige Saison.

Neben dem Motorsport stehen auch Tennis und Fussball im Fokus der neuesten Ausgabe der beliebten Talk-Sendung.

Moderation

Christian Brugger

Themen

Formel 1: Grand Prix von Spanien

Tennis: French Open in Paris

Fussball: Champions-League-Finale

Gäste

Yuki Tsunoda (Formel-1-Pilot)

Philipp Eng (ServusTV-Formel-1-Experte)

Stefan Koubek (ehemaliger Davis-Cup-Kapitän)

Tommy Haas (ehemalige Nummer 2 der Welt)

Edwin Weindorfer (Turnierdirektor ATP250 Stuttgart)

Rubin Okotie (18 Länderspiele, Alaba-Intimus)

Steffen Freund (Champions-League-Sieger 1997)

Marcel Reif (Kommentator-Legende)