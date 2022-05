Max Verstappen: 30 frustrierende Runden in Barcelona

Max Verstappen bezeichnete den Sieg in Barcelona als «hartes Stück Arbeit»

Nach 66 Rennrunden durfte Max Verstappen in Barcelona seinen dritten Sieg in Folge feiern. Zunächst hatte der Red Bull Racing-Star aber eine schwierige erste Rennhälfte zu meistern, wie er hinterher betonte.

Mit dem dritten Sieg in Folge und dem vierten Triumph der Saison hat sich Formel-1-Champion Max Verstappen in Barcelona die WM-Führung geschnappt. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio «Checo» Pérez machte das Glück perfekt und kreuzte die Ziellinie als Zweiter.

Verstappen erlebte aber keinen einfachen Nachmittag in der spanischen Hitze. Denn eine Windböe und Probleme mit dem Heckflügel erschwerten ihm die Arbeit in der ersten Rennhälfte. «Die ersten 30 Runden waren sehr frustrierend für mich, nachdem ich diesen Ausritt in der vierten Kurve hatte», berichtete er.

«Der hat mich wirklich überrascht, denn ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dort später auf die Bremse gestiegen oder schneller in die Kurve gefahren bin. Aber es war sehr windig und in der einen Runde fühlte sich alles gut an, und im nächsten Umlauf hatte man dann plötzlich übersteuern», schilderte der 24-fache GP-Sieger.

«Das war natürlich nicht ideal, denn ich fiel hinter George Russell und Checo zurück», fügte Verstappen kleinlaut an. Immerhin: Sein GP-Auto wurde bei der Fahrt durchs Kiesbett nicht beschädigt. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas kaputt ging, als ich dann wieder auf der Strecke war. Das Auto fühlte sich ganz normal an. Das war natürlich Glück», betonte er.

«Checo war so nett, mich vorbeizulassen, damit ich George unter Druck konnte, denn wir waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs. Aber als ich angreifen wollte, funktionierte mein DRS auf der Hauptgeraden nicht mehr. Das war extrem schwierig. Manchmal öffnete sich der Heckflügel zur Hälfte und manchmal funktionierte das Flachstellen gar nicht. Das führte dazu, dass ich 20 Runden lang hinter George festsass. Es war also ein hartes Stück Arbeit», erklärte der Titelverteidiger.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kühlung

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3