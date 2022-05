Inspektor Seb: Vettel auf irrer Verbrecher-Jagd

Irres Nachspiel in Barcelona für Sebastian Vettel: Am Montag wurde dem Deutschen eine Tasche geklaut. Er machte sich anschließend auf die Jagd nach den Dieben.

Sebastian Vettel ist am Montag nach dem sechsten Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona Opfer eines Überfalls geworden. Aston Martin bestätigte inzwischen entsprechende Berichte.

Dem Deutschen wurde im Stadtzentrum von Barcelona vor seinem Hotel aus dem Auto seine Tasche geklaut. Wie es sich für «Inspektor Seb» - so sein Spitzname, weil er die Autos der Formel-1-Konkurrenz gerne mal inspiziert – gehört, machte er sich sogar auf die Jagd nach den Dieben.

Dabei nutzte er einen E-Scooter, den er sich laut Bild spontan mietete. Die Verfolgung aufnehmen konnte er durch seine AirPods, die sich in der Tasche befanden und sich per GPS orten lassen.

Am Ende fand Vettel allerdings nur die Kopfhörer, die die Diebe offenbar weggeworfen hatten. Der Rucksack bleibt verschwunden, wie es heißt, sei Vettels Portemonnaie noch in dem Rucksack gewesen.

Vettel ist übrigens der dritte Formel-1-Fahrer in den vergangenen zehn Monaten, der wissentlich Opfer eines Raubüberfalls wurde. McLaren-Pilot Lando Norris wurde im Juli auf einem Parkplatz in der Nähe des Wembley-Stadions in London eine Uhr gestohlen. Charles Leclerc (Ferrari) wurde im April im Vorfeld des Imola-Rennens seine Luxusuhr geklaut.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3