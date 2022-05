Ferrari: Motor beschädigt, Leclerc droht Strafe

Schlechte Nachrichten für Charles Leclerc: Teile seines Motors wurden beim sechsten Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona beschädigt, eine Strafe rückt nun immer näher.

Ferrari hat sich nach dem Ausfall von Charles Leclerc beim sechsten Saisonrennen in Barcelona den Motor des Ferrari in Maranello näher angeschaut. Die schlechte Nachricht: Turbolader und MGU-H sind irreparabel beschädigt, wie Ferrari in einem Statement mitteilte.

Die gute Nachricht: «Nach vollständiger Analyse des Ausfalls sind wir zuversichtlich, dass die Ursache nicht in fehlerhaftem Design oder in einem Problem mit der Zuverlässigkeit liegt.»

Demnach dürfte der Fehler externe Gründe haben und ein einmaliges Problem sein. Für Leclerc war es der erste technisch bedingte Ausfall der Saison.

In Barcelona lag er in Führung, als er in Runde 27 plötzlich an Geschwindigkeit verlor und das Auto abstellen musste. Weltmeister Max Verstappen gewann das Rennen und hat als WM-Führender nun sechs Punkte Vorsprung auf Leclerc.

Durch die Schäden rückt eine Strafe für Leclerc nun aber näher, denn er hatte in Barcelona bereits sein zweites Aggregat genutzt, straffrei einsetzbar sind drei. Bei einem vierten Einsatz wäre eine Rückversetzung in der Startaufstellung fällig.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3