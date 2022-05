Philipp Eng: «Mercedes hat stark aufgeholt!»

Im Rahmen der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV wurde die Steigerung von Mercedes im Formel-1-Rennen von Barcelona unter die Lupe genommen.

ServusTV-Experte Philipp Eng und AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda waren am Montag in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» zu Gast. Dabei wurde das Formel-1-Rennen von Barcelona analysiert. Im Fokus stand Mercedes, nachdem sich die Silberpfeile stark verbessert zeigten. George Russell fuhr auf das Podium, Lewis Hamilton nach der Kollision zu Beginn noch auf Rang fünf.

Zur Steigerung von Mercedes in Katalonien sagt Philipp Eng: «Es schaut auf dem Papier super aus, aber es hätte eigentlich noch besser sein können. Lewis Hamilton hat in der ersten Runde einen Kontakt mit Kevin Magnussen, da weiß man nicht genau, was da kaputt gegangen ist.»

«Von der Pace hatte er das schnellste Auto», stellt Eng fest. «Da scheint man auf einem sehr guten Weg zu sein. Wie das weiter geht, wird interessant. Wir haben ja die Budget-Cap, es ist also die Frage, was da an Neuerungen kommt. Die Finanzleute sind gleich gefragt wie die Ingenieure.»

Zu Hamilton und dessen Unsicherheit zu Beginn des Rennens sagt Eng: «Sein Ingenieur hatte diesmal definitiv Recht, aufgeben tut man nämlich nur einen Brief. Auch George Russell war sehr schnell.» Hamilton hatte nach dem Kontakt mit Magnussen seinen Boliden bereits abstellen wollen.

Der Ausblick auf Monaco: «Ferrari hat es im Qualifying immer auf den Punkt gebracht. Red Bull ist sehr gut und Mercedes hat stark aufgeholt. in Monaco gibt es zudem eigene Gesetze. Man kann nicht in der ersten Runde alles probieren. Ich hoffe für Charles, dass er seinen Fluch etwas ablegen kann.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3