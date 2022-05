Yuki Tsunoda über Spanien-GP: Vom Winde verweht

Im Rahmen der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7» in Salzburg sprach AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda über die technischen Finessen in seinem Formel 1-Renner.

Yuki Tsunoda wetzte für die Scuderia AlphaTauri beim Spanien-GP als Zehnter in die WM-Punkte und kam vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly ins Ziel. Der Japaner war einer der Gäste beim Motorsport-Talk im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7».

Tsunoda sagte zum Wind in Barcelona: «Wir hatten einige heftige Böen. Es kann schon sein, dass es bei Max Verstappen auch Böen waren, die ihn verjagt haben. In den Kurven gab es jedenfalls Rückenwind, was das Auto angeschoben hat. Ich habe es auch gemerkt.»

Und der Japaner stellte fest: «Als ich hinter Fernando Alonso gefahren bin, habe ich gemerkt, wie der Wind die verschiedenen Autos unterschiedlich beeinflusst. Bei Max hat man gesehen, dass ihn der Wind richtig stark mitgezogen hat.»

Auch die DRS-Probleme waren ein Thema. Tsunoda verriet zur Handhabe des DRS bei AlphaTauri: «Wir haben kein Ton-Signal, das uns sagt, wenn das DRS aktiviert werden kann. Aber bei uns gibt es ein Licht am Lenkrad. Wenn man im Fenster ist, dann blinken vier grüne Lichter auf. Wenn man ohne diese Lichter die Wippe betätigt, dann tut sich gar nichts.»

Zu seiner Lage im Team und dem Vergleich mit seinem Teamkollegen Pierre Gasly sagt er: «Es ist immer gut, wenn man vor dem Teamkollegen ist, ganz besonders, wenn der Teamkollege Pierre Gasly heisst. Er ist der Fahrer, den ich am meisten respektieren kann. Ich habe sehr viel von ihm gelernt.»

«Wenn ich Pierre schlagen kann, ist es sehr gut. Wir streben den fünften Platz in der Konstrukteurswertung an. Letztes Jahr konnte ich noch nicht die Leistung erbringen, die ich gerne gezeigt hätte. Aber in diesem Jahr ist es so. Ich kann mich nur bedanken kann, dass sie mir noch eine Chance geben», ergänzte der 22-Jährige.

