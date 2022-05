WM-Leader Max Verstappen: «Das ist einzigartig»

Mit seinem dritten GP-Sieg in Folge hat Formel-1-Champion Max Verstappen in Spanien die WM-Führung übernommen. In Monte Carlo will er sie mit seinem zweiten Triumph in Folge ausbauen.

Sechs Mal nahm Max Verstappen in seiner GP-Karriere am prestigeträchtigen GP von Monaco teil, fünf Mal wurde das Wochenende zu einer schmerzhaften Erfahrung. Die ersten beiden Einsätze endeten mit einem Ausfall (Kollision mit Romain Grosjean 2015, Unfall 2016). Danach musste er sich jeweils mit dem fünften, neunten und vierten Platz begnügen (2019 samt einer Fünfsekundenstrafe wegen Kollision mit Bottas). 2021 endlich der Durchbruch – sein erster Sieg im Fürstentum!

«Monaco ist immer etwas ganz Besonderes», schwärmt der 24-fache GP-Sieger (gleich viele wie die argentinische Rennlegende Juan Manuel Fangio). «Die Strecke unterscheidet sich deutlich von allen anderen Kursen, die Piste ist sehr eng und es ist überwältigend, eine Quali-Runde darauf zu drehen. Du kannst wirklich spüren, wenn du alles richtig gemacht und einen guten Umlauf geschafft hast – das zaubert dir stets ein Lächeln aufs Gesicht.»

«Die Rennstrecke ist alte Schule, sehr eng, dein Herzschlag ist hier ein Wochenende lang beschleunigt, es ist ein ständiger Ritt auf Messers Schneide, die vielleicht verrücktesten Rennstrecke zum Formel-1-Fahren; ganz zu schweigen vom Tamtam des ganzen Drumherums.»



«Es ist wahr, meine Bilanz in Monte Carlo war bis 2021 eher bescheiden, und in meiner Wahlheimat zu gewinnen, das war eine gewaltige Erleichterung.»



«Checo und ich haben derzeit einen guten Lauf, natürlich wollen wir so in Monaco weitermachen. Wir haben nun wieder beide WM-Führungen, aber ich weiss auch, wie schnell sich in der Formel 1 das Blatt wenden kann.»



Tatsächlich hat Red Bull Racing aus den vergangenen drei Rennen in Imola, Miami und Barcelona von 147 möglichen Punkten 140 geholt, viel besser geht das nicht. RBR liegt erstmals seit Silverstone 2021 wieder in Führung der Wertung um den Konstrukteurs-Pokal.



Max Verstappen: «Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Monaco keine Fehler erlaubt. Du musst vom ersten Trainingstag an einen guten Rhythmus finden. Wir müssen sicherstellen, dass wir am Samstag in der Quali alles gut hinbekommen, denn am Sonntag ist es im Rennen dann schwierig, nach vorne zu kommen. Allerdings kann so viel passieren. Wir müssen einfach in Bestform auftreten, um am Ende auf dem höchsten Podesttreppchen zu landen.»





Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit



WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0



WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3