Lewis Hamilton zu gebrochenem Handgelenk: «In Panik»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat Hoffnung geschöpft: Sein Silberpfeil liegt seit dem Spanien-Wochenende besser. Der Brite erinnert sich an eine Verletzung als Teenager, die ihn angespornt hat.

Seit dem spanischen Formel-1-WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erkennt der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton Licht am Horizont: Jüngste Verbesserungen am Silberpfeil zeigen, dass der Wagen weniger zum gefürchteten Bouncing neigt (einer Nickbewegung unter aerodynamischer Volllast), und Highspeed-Passagen gibt es in Monaco ohnehin keine.

Vor dem GP-Klassiker in Monte Carlo erinnert sich Lewis Hamilton auf Instagram aus einem Rückschlag, den er rückblickend als Ansporn empfindet. Der siebenfache Weltmeister zeigt sich selber als Teenager und schreibt dazu: «Als ich 15 war, zog ich mir beim Sturz vom Fahrrad eine Handgelenksverletzung zu.»

«Am nächsten Tag hatte ich so arge Schmerzen, dass ich ins nächste Krankenhaus ging – dort stellten die Ärzte auf dem Röntgenbild fest, dass das Gelenk gebrochen ist und ich einen Gipsverband brauche. Das Problem: Ich hatte eben begonnen, in der europäischen Formel A Rennen zu fahren, und ein Gips bedeutete, dass ich nicht fahren kann.»



«Ich war in Panik. Ich konnte mir so etwas nicht leisten, ich fürchtete um meinen McLaren-Vertrag. Also tat ich, was getan werden musste – ich liess den Gipsverband entfernen und trat mit einem leichteren Verband an. Ich konnte zwar nur so gut wie einhändig fahren, aber es reichte, um den Titel zu gewinnen.»



«Seither weiss ich – ich kann alle Hindernisse überwinden, wenn ich dafür kämpfe; ob es nun darum geht, mit einem verletzten Handgelenk zu fahren oder mich durchs Feld zu kämpfen wie in Spanien, nach dem Missgeschick in der ersten Runde.»



«Das Gleiche gilt für euch alle – kämpft dafür, was ihr wirklich wollt. Und ihr werdet euer Ziel erreichen.»





Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kühlung

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3