Christian Horner besorgt: Geht Teams das Geld aus?

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner macht sich Sorgen: Er glaubt, dass die Budgetobergrenze in der Formel 1 dringend der Inflation und steigenden Frachtkosten angepasst werden muss.

Die Formel-1-Rennställe arbeiten seit bald eineinhalb Jahren unter einer Budgetobergrenze. Zur Erinnerung: Der Kostendeckel wurde für die GP-Saison 2021 auf 145 Millionen US-Dollar angesetzt, 2022 liegt er bei 140 Millionen, 2023 dann bei 135 Millionen. Es ist vereinbart, dass für jeden WM-Lauf über 20 Grands Prix hinaus zusätzliche 1,2 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden. Die wahre Obergrenze für die Saison 2022 mit ihren derzeit geplanten 22 Rennen liegt also bei 142,4 Millionen.

Das Problem: Das Geld reicht nicht – findet jedenfalls Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Der Engländer sagt: «Die FIA muss handeln und sich der Themen Inflation und steigenden Frachtkosten annehmen. Wenn das so weitergeht, dann werden sieben Rennställe an den letzten vier Rennwochenenden nicht mehr teilnehmen können – weil die Kostengrenze erreicht ist. Jedenfalls ist es das, was ich im Fahrerlager höre.»

«Es geht vorrangig um die Mittelfeldrennställe, welche sich mit der Teuerung schwertun. Die FIA steht in der Pflicht, denn überall steigen die Kosten – für Energieversorgung oder Fracht. Gerade bei der Luftfracht sehen wir in Sorge, dass sich der Aufwand vervierfacht hat. Und das sind Kosten, über die ein Formel-1-Team keine Kontrolle hat.»



Aber nicht alle Formel-1-Teamchefs sind der Ansicht, dass dies zu einer Änderung der Kostenobergrenze führen sollte. Otmar Szafnauer von Alpine sagt: «Wir sind gegen eine Anhebung. Inflation ist nicht urplötzlich da, wir haben das in unserem Budget berücksichtigt. Das haben wir schon im vergangenen November kommen sehen, als wir die Kosten für 2022 berechnet haben.»



Szafnauer gibt zu: «Mit so stark steigenden Frachtkosten haben wir jedoch nicht gerechnet. Aber ich glaube, mit klugem Vorgehen kann die Grenze dennoch eingehalten werden.»



Der in Rumänien geborene US-Amerikaner ist auch nicht der Ansicht, dass Teams auf Rennwochenenden verzichten müssen: «Wenn Frachtkosten um drei Millionen Dollar steigen, dann wir das Entwicklungsbudget halt um drei Millionen gekürzt.»





Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kühlung

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3