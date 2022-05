Monaco: Juan Pablo Montoya setzt auf Max Verstappen

Der frühere GP-Pilot Juan Pablo Montoya würde Charles Leclerc den Heimsieg in Monaco gönnen. Sein Geld setzt der Kolumbianer aber auf einen Sieg des aktuellen Champions Max Verstappen.

Mit drei Siegen in Folge und entsprechend viel Schwung startet Max Verstappen ins Monaco-Wochenende. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team konnte das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum im vergangenen Jahr für sich entscheiden. Und geht es nach Juan Pablo Montoya, wird Verstappen auch in diesem Jahr triumphieren.

In seiner «Vegas Insider»-Kolumne erklärt der 46-Jährige: «Ich setze mein Geld auf einen Sieg von Max. Es wäre natürlich schön für Charles Leclerc und die Formel-1-WM, wenn der Lokalmatador gewinnen würde, aber ich denke, dass Red Bull Racing etwas besser aufgestellt ist. Sie machen in jeder Hinsicht einen besseren Job.»

In Spanien hatte Verstappen letztlich ein leichtes Spiel, denn Leclerc fiel wegen eines Motorschadens aus. Der Niederländer erlebte eine frustrierende erste Rennhälfte, in der er seinem Unmut am Boxenfunk Luft machte. «Ich denke, der grösste Teil des Drucks kommt daher, dass Ferrari derzeit das schnellere Auto hat», vermutet Montoya.

«Leclerc hätte den GP in Barcelona mit grossem Abstand gewinnen müssen», fügt der siebenfache GP-Sieger an, der auch lobende Worte für das Team hat: «Red Bull Racing hat gut reagiert und die Strategie angepasst, danach hat Max diese gut ausgeführt. Sie fuhren nicht mehr gegen Ferrari, deshalb war es ein anderes Rennen.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Teams

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3