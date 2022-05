Carlos Sainz: Wieso Ferrari in Monaco überlegen ist

Ferrari hat am ersten Trainingstag in Monaco einen hervorragenden Eindruck hinterlassen – Charles Leclerc Schnellster, Carlos Sainz Zweiter. Der Spanier verrät, wieso Ferrari solchen Speed zeigen kann.

Die Stimmung am ersten Trainingstag in Monte Carlo war elektrisierend: Das Fürstentum brummt förmlich vor fiebriger Vorfreude auf Qualifikation und Rennen, am meisten Daumen werden hier für den Monegassen Charles Leclerc gedrückt.

Die Chancen auf ein gutes Ergebnis von Leclerc und seines spanischen Teamgefährten Carlos Sainz stehen sehr gut: Am Freitag war Ferrari überlegen, in dieser Form wird es für die Konkurrenz von Red Bull Racing sehr schwierig, einen Platz in der ersten Startreihe zu erringen.

Carlos Sainz – vor einem Jahr Zweiter im Monaco-GP hinter Max Verstappen – war nur 44 Tausendstelsekunden langsamer als Lokalheld Leclerc. Der 27-jährige Madrilene sagt: «Bislang läuft alles sehr vielversprechend. Diese Rennwagengeneration ist wegen der harten Abstimmung sehr lebhaft auf den Bodenunebenheiten und Randsteinen, wir haben alle Hände voll zu tun. Das Auto fühlt sich ganz anders an als in den vergangenen Jahren.»

Wie genau fühlt sich das im Cockpit eines GP-Rennwagens an? Carlos: «Wie eine Achterbahnfahrt während eines Erdbebens. Du musst dich auch in Sachen Sicht zuerst daran gewöhnen, dass der Wagen so nervös ist. Du achtest sorgfältig darauf, wo etwa in Bremszonen Wellen lauern. Du musst bei der Abstimmung Kompromisse eingehen, um den Wagen zu beruhigen, aber wenn du ein 2022er Auto weicher abstimmst, dann verlierst du Abtrieb und somit Speed. Das will natürlich keiner.»



Der WM-Fünfte von 2020 und 2021 verrät zwei Gründe, wieso Ferrari am ersten Trainingstag so überragend gewesen ist: «Unsere Gegner scheinen mit den ganzen Bodenwellen noch mehr Mühe zu haben als wir. Zudem scheinen wir das Beste aus den Reifen herausholen zu können, daher finden wir gute Haftung.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit