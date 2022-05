Monaco-GP im Live-Ticker: Hochspannung, Regen kommt!

Um 15.00 Uhr beginnt am 29. Mai der prestigeträchtigste aller Grands Prix, der Grosse Preis von Monaco. Die Fans dürfen sich auf ein Spektakel freuen, denn die Meteorologen sind überzeugt – es wird regnen!

Was passiert beim Grossen Preis von Monaco, wenn es regnet? AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly sagte mir am Donnerstag: «Ich denke gerne an das Rennen von 1996, als mein französischer Landsmann Olivier Panis von Startplatz 14 zum Sieg fuhr. Als ich diese Fahrt sah, da wusste ich – in der Formel 1 ist alles möglich!»

Die Formel-1-Freunde dürfen sich auf ein ganz besonderes Spektakel freuen, denn die monegassischen Meteorologen sagen: Um die Mittagszeit wird es am 29. Mai zu nieseln beginnen, dann wird aus Niesel richtiger Regen. Da sind Ausrutscher, Leitschienenküsse, gelbe Flaggen oder gar ein Rennabbruch programmiert.

Nur 30 von bislang 67 Formel-1-WM-Läufen auf dem Circuit de Monaco sind von Pole-Position aus gewonnen worden. Wie sich die ganze Action im Fürstentum entwickelt, erleben Sie online oder vor dem Fernseher, wir werden um 14.15 mit unserem beliebten Live-Ticker online gehen und Sie über das Geschehen auf dem Laufenden halten.





Monaco-GP im Fernsehen

Sonntag, 29. Mai

07.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1996 in Monte Carlo

09.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

09.30: Sky Sport F1 – Formel 1 - Team Haas NASCAR

11.05: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1988 in Monte Carlo

12.50: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert / Nürburgring 1999

13.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Miami 2022

13.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Spanien 2022

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Monaco

17.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.15: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Formel-1-GP Monaco: Das Goldene Buch

2021 Max Verstappen – Red Bull Racing

2020 Rennen abgesagt

2019 Lewis Hamilton – Mercedes*

2018 Daniel Ricciardo – Red Bull Racing*

2017 Sebastian Vettel – Ferrari

2016 Lewis Hamilton – Mercedes

2015 Nico Rosberg – Mercedes

2014 Nico Rosberg – Mercedes*

2013 Nico Rosberg – Mercedes*

2012 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault*

2011 Sebastian Vettel – Red Bull Racing-Renault*

2010 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault*

2009 Jenson Button – BrawnGP-Mercedes*

2008 Lewis Hamilton – McLaren-Mercedes

2007 Fernando Alonso – McLaren-Mercedes*

2006 Fernando Alonso – Renault*

2005 Kimi Räikkönen – McLaren-Mercedes*

2004 Jarno Trulli – Renault*

2003 Juan Pablo Montoya – Williams-BMW

2002 David Coulthard – McLaren-Mercedes

2001 Michael Schumacher – Ferrari

2000 David Coulthard – McLaren-Mercedes

1999 Michael Schumacher – Ferrari

1998 Mika Häkkinen – McLaren-Mercedes*

1997 Michael Schumacher – Ferrari

1996 Olivier Panis – Ligier-Mugen-Honda

1995 Michael Schumacher – Benetton-Renault

1994 Michael Schumacher – Benetton-Ford*

1993 Ayrton Senna – McLaren-Ford

1992 Ayrton Senna – McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna – McLaren-Honda*

1990 Ayrton Senna – McLaren-Honda*

1989 Ayrton Senna – McLaren-Honda*

1988 Alain Prost – McLaren-Honda

1987 Ayrton Senna – Lotus-Honda

1986 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche*

1985 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche

1984 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche*

1983 Keke Rosberg – Williams-Ford

1982 Ricardo Patrese – Brabham-Ford

1981 Gilles Villeneuve – Ferrari

1980 Carlos Reutemann – Williams-Ford

1979 Jody Scheckter – Ferrari*

1978 Patrick Depailler – Tyrrell-Ford

1977 Jody Scheckter – Wolf-Ford

1976 Niki Lauda – Ferrari*

1975 Niki Lauda – Ferrari*

1974 Ronnie Peterson – Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford*

1972 Jean-Pierre Beltoise – BRM

1971 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford*

1970 Jochen Rindt – Lotus-Ford

1969 Graham Hill – Lotus-Ford

1968 Graham Hill – Lotus-Ford*

1967 Denny Hulme – Brabham-Repco

1966 Jackie Stewart – BRM

1965 Graham Hill – BRM*

1964 Graham Hill – BRM

1963 Graham Hill – BRM

1962 Bruce McLaren – Cooper-Climax

1961 Stirling Moss – Lotus-Climax*

1960 Stirling Moss – Lotus-Climax*

1959 Jack Brabham – Cooper-Climax

1958 Maurice Trintignant – Cooper-Climax

1957 Juan Manuel Fangio – Maserati*

1956 Stirling Moss – Maserati

1955 Maurice Trintignant – Ferrari

1950 Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo*



* Sieg von der Pole-Position