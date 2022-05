Fernando Alonso (7.): «Ein sehr dummer Fehler»

Fernando Alonso beendete das Monaco-Qualifying als Siebter in den Leitplanken. Der zweifache Weltmeister übte sich hinterher in Selbstkritik. Das Alpine-Team ist zuversichtlich, dass der Schaden nicht gross ist.

Die Aufmerksamkeit galt in den letzten Sekunden des Qualifyings ganz dem Unfall von Sergio Pérez, der vor dem Tunnel in Monaco einen Crash produziert hatte. Der hinter ihm fahrende Carlos Sainz stieg in die Eisen, konnte aber einen Dreher nicht vermeiden, bei dem er mit dem Heck das Auto des Red Bull Racing-Routiniers erwischte.

Fast unbemerkt beendete auch Fernando Alonso das siebte Abschlusstraining des Jahres mit einem Crash. Der zweifache Champion schlug in der Mirabeau-Kurve ein. Hinterher erklärte er kleinlaut: Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Aufwärmrunde war nicht ideal, deshalb waren die Bremsen bereits in den Kurven 1, 3 und 4 kalt.»

«Ich dachte bereits darüber nach, die Runde abzubrechen und schaute dann auf mein Lenkrad-Display, weshalb ich in der fünften Kurve zu spät bremste», schilderte der Asturier, und fügte trocken an: «Es war ein sehr dummer Fehler und das schmerzt natürlich, denn ich denke, ich hätte etwas schneller sein und auf Platz 5 landen können.»

«Doch ich verlor die Konzentration und muss mich bei meinem Team entschuldigen, denn neben den verlorenen Positionen ist jeder Crash auch mit Blick auf die Budgetobergrenze sehr kostspielig», betonte der 32-fache GP-Sieger.

Immerhin scheint sich der Schaden in Grenzen zu halten, wie Teamchef Otmar Szafnauer erklärte: «Es ist ein ziemlich kleiner Schaden, wenn man bedenkt, wie gross dieser in Monaco ausfallen kann. Wir werden das Auto reparieren können und zum Rennstart bereit sein.»

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606