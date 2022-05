Sebastian Vettel (Aston Martin/10.): «Saubere Sache»

In einem chaotischen Grossen Preis von Monaco holt der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel einen zehnten Platz. Der Deutsche sagt: «Mehr war an diesem Tag nicht möglich.»

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hatte sich für den Monaco-GP vorgenommen, seinen neunten Startplatz in Punkte umzuwandeln – das hat ganz knapp gepasst, der 53-fache GP-Sieger wurde Zehnter und ergatterte einen WM-Zähler.

Der Heppenheimer sagt: «Das war ein Rennen, in dem alles passieren konnte. Aber dann verlief der Grand Prix für mich erstaunlich geradlinig. Wenn ich mir ansehe, wie das Rennen verlaufen ist, dann glaube ich nicht, dass mehr zu machen gewesen wäre, das war eine saubere Sache.»

«Auf den Regenreifen zu Beginn des Rennens hatte ich alle Hände voll zu tun, also holte ich mir Intermediate-Walzen ab, sobald ich konnte. Damit lief es besser. Aber du kannst in Monte Carlo mit nur einer trockenen Linie kaum Fortschritte machen.»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Auf dem Papier sieht es so aus – wir sind mit Sebastian als Neunter gestartet und auf Rang 10 ins Ziel gekommen. Stroll hat vier Ränge gewonnen und ist 14. geworden. Aber so einfach ist das alles nicht. Das Wetter hat alles durcheinander gebracht. Vettel hat einen wohlverdienten zehnten Platz eingefahren. Wir wussten, dass Ocon eine Fünfsekundenstrafe erhält, also haben wir darauf geachtet, dass wir unter dieser Grenze bleiben, um den einen Punkt ins Trockene zu bringen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3