Hans-Joachim Stuck zum Monaco-GP: «Volksverarschung!»

Die deutsche Rennlegende Hans-Joachim Stuck erklärt in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ohne Blatt vor dem Mund, was er von den Rennkommissaren in Monaco hält.

Der Formel-1-WM-Lauf von Monaco liefert jedes Jahr verlässlich Stoff für kontroverse Diskussionen. Die Regen-Verzögerung etwa vor dem GP-Klassiker war eines der Themen im Formel-1-Talk in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7.»

Die Deutsche Rennlegende Hans-Joachim Stuck (74 Grands Prix, Sportwagen-Weltmeister, Le Mans-Sieger, DTM-Champion) spricht Klartext: «Was die Verantwortlichen in Spa 2021 und jetzt in Monaco bei Regen gemacht haben, ist eine Volksverarschung. Das sind doch angeblich die besten Fahrer der Welt, die am Start stehen, die sollen bei solchen Verhältnissen fahren können.»

Wegen Regens hatte die Rennleitung noch während einiger Formationsrunden abgebrochen, eine umstrittene Entscheidung.

Stuck erinnert sich: «Die Chance, wie sie Stefan Bellof damals 1984 im Monaco-Regen zu einem fabelhaften Auftritt genutzt hat, die kommt nicht oft. Hinter dem Safety-Car zu starten, das ist der größte Mist. Die meisten Fahrer wollen sich doch beweisen, gerade in Monaco. Ich habe dieses Vorgehen der Rennleitung nicht verstanden.»



Zum Monaco-GP an sich sagt der 71-jährige Stuck: «Einmal den Heimat-GP zu gewinnen und einmal in Monaco – das steht auf der Wunschliste jedes Formel-1-Fahrers.»



«Monaco ist in jeder Hinsicht ein spezieller Platz. Ich bin dort immer gerne gefahren. Wir sind früher gezielt mit unseren fetten Hinterreifen gezielt an den Banden angelehnt. Ronnie Peterson hat das zum Beispiel perfekt gekonnt.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3