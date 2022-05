George Russell (Mercedes): So verteidigt er die FIA

Der 24-jährige George Russell hat in Monaco seine tolle Serie im Silberpfeil fortgesetzt: Bei allen sieben WM-Läufen 2022 in den Top-Fünf. Der WM-Vierte sagt: «Mit dem Start zu warten, war richtig.»

George Russell macht für Mercedes-Benz weiterhin einen erstklassigen Job: In Monte Carlo setzte der 24-jährige Engländer seine feine Serie fort und ist zum siebten Mal in Folge unter den ersten Fünf ins Ziel gekommen – Vierter in Bahrain, Fünfter in Saudi-Arabien, Dritter in Australien, Vierter in Imola, Fünfter in Miami, Dritter in Spanien, Fünfter in Monaco.

«Wir dürfen mit sehr viel Positiven im Gepäck nach Hause fahren», sagt Russell nach dem Grand Prix. «Auf harten Reifen vor der zweiten Unterbrechung hatten wir das schnellste Auto auf der Bahn, das hat riesigen Spass gemacht.»

Gegen Lando Norris wurde es beim Reifenwechsel von Russell richtig knapp. George meint: «Er kam nach seinem Stopp vor mir auf die Bahn zurück und machte links den Raum zu. Also entschloss ich mich, mein Glück zum Casino hoch rechts zu suchen, da war die Piste aber noch feucht. Es war ziemlich gewagt, aber das Überholmanöver hat geklappt.»

Viele Formel-1-Fans sind der Ansicht: Die Verzögerung zu Beginn wegen des Regens wäre nicht notwendig gewesen. George Russell ist anderer Meinung. «Klar war es frustrierend, warten zu müssen. Aber die FIA hat richtig gehandelt. Sie haben gesehen, welch missliches Wetter da heranzieht, und die Verhältnisse waren so gut wie unfahrbar, als wir es bei den ersten Runden versuchten.»

«Es blieb tückisch, denn nachdem der Regen aufgehört hatte, bildete sich eine trockene Linie, abseits davon war es sehr rutschig. Es war ein schwieriges Rennen, auch deshalb, weil unser Auto so sensibel auf die ganzen Bodenunebenheiten reagiert. Aber wir haben solide gepunktet und machen mit dem Fahrzeug weiter Fortschritte.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3