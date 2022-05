Sergio Pérez: Bis Ende 2024 bei Red Bull Racing

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte gesagt: «Es gibt keinen in der Boxengasse, der für uns einen besseren Job machen könnte, als Sergio Pérez.» Nun erhält der Mexikaner einen Vertrag bis Ende 2024.

Vor kurzem wurde Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gefragt, was Sergio Pérez tun müsse, um bei RBR zu bleiben. Der Engländer meinte: «Einfach so weitermachen wie 2022. Ich wüsste nicht, wer neben Max Verstappen einen besseren Job machen könnte.»

Die guten Leistungen des Mexikaners werden belohnt: Der dreifache GP-Sieger hat einen Vertrag bis Ende 2024 bei Red Bull Racing unterzeichnet. Damit bringt RBR Ruhe in die ewigen Spekulationen um den zweiten Platz neben Max Verstappen und um die Zukunft von Pierre Gasly.

Pérez hatte 2021 den wenig überzeugenden Alexander Albon abgelöst, brauchte eine Weile, bis er in Schwung kam, gewann dann aber in Baku und bewährte sich als solider Punktesammler. Mit dem 2022er Rennwagen kam er auf Anhieb sehr gut zurecht, und das zeigt sich auch in seinen Darbietungen.

Sergio sagt: «Jeder wünscht sich, den Grossen Preis von Monaco gewinnen zu können. Die Bestätigung, dass ich bei Red Bull Racing bleibe, ist die Glasur auf dem Kuchen.»

Horner lobt: «Seit er zu uns gekommen ist, hat Checo einen fantastischen Job gemacht. Er hat immer wieder bewiesen, dass er nicht nur ein verlässlicher Mannschaftsspieler ist, sondern auch regelmässig um Podestplätze und Siege mitreden kann. In diesem Jahr ist ihm ein grosser Schritt nach vorne gelungen, der Abstand zu Max ist deutlich kleiner geworden – das haben wir auch mit seiner Pole-Position in Dschidda gesehen und zuletzt mit seinem Triumph in Monte Carlo.»



«Es gibt keinen Piloten, der Erfahrung, Speed und Team-Player-Fähigkeit so ins sich vereint. Von daher war die Entscheidung für Pérez einfach.»



«Was für eine Woche!» sagt Sergio Pérez. «Ich habe immer davon geträumt, für ein Spitzen-Team fahren und gewinnen zu können, und ich bin extrem glücklich, dass ich hier bleiben kann.»



«Ich arbeite mit Max hervorragend zusammen, wir treiben das Team vorwärts, die Dynamik zwischen uns stimmt, auch abseits der Strecke.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3