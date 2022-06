Lewis Hamilton: «Ich weiss schon, was ich nicht will»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton gibt zu, dass der junge George Russell mit dem 2022er Silberpfeil besser zurecht kommt. Hamilton denkt bereits ans Auto für die kommende Saison.

Lewis Hamilton redet nichts schön: Er hat wiederholt zugegeben, dass sein junger Stallgefährte George Russell mit den Eigenheiten des Mercedes W13 besser zurecht kommt als er selber, und das widerspiegelt sich in den Ergebnissen – Russell hat seine feine Serie von Platzierungen unter den besten Fünf in der Saison 2022 fortgesetzt und liegt inzwischen im Zwischenklassement 34 Punkte vor Hamilton.

Teamchef Toto Wolff stellte im Fürstentum fest: «Das klassische Porpoising bekommen wir langsam in den Griff, also jenes Phänomen, also diese Hüpfbewegung auf den Geraden unter aerodynamischer Volllast. Was wir in Monaco erlebt haben, das ist etwas Anderes, das war reines Aufsetzen des Autos, weil wir versucht haben, den Wagen so tief gelegt wie möglich zu fahren. Bei einer so steifen Abstimmung, wie die 2022er Autos erfordern, und bei so vielen Bodenunebenheiten wie in Monte Carlo passiert das ganz schnell.»

Wolff und George Russell beteuern, dass viel Potenzial im Wagen stecke. In Monaco ist Hamilton gefragt worden, ob mit dem Gedanken gespielt werde, die Entwicklung am 2022er Auto zu verringern, um sich eher aufs Modell 2023 zu konzentrieren.

Der 103-fache GP-Sieger gab zur Antwort: «Darüber habe ich bisher nicht nachgedacht. Denn wir müssen zunächst im Detail verstehen, was mit diesem Wagen passiert, bevor wir an den nächstjährigen denken können. Würden wir einfach loslegen, dann bestünde die Gefahr, dass etwa schiefgeht.»



«Erst wenn wir durch und durch begriffen haben, wieso dieser Wagen gewisse Eigenheiten hat, erhalten wir eine Richtlinie, wohin die Entwicklung gehen soll. Aber ich weiss schon, was ich nicht will, und ich habe das in Bezug auf den nächstjährigen Rennwagen auch deponiert.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3