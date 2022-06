Ferrari-Schlappe in Monaco: Chef-Stratege zum Fehler

Ferrari konnte die gute Ausgangslage mit Startreihe 1 im Monaco-GP nicht nutzen: Carlos Sainz Zweiter, Charles Leclerc nur Vierter. Iñaki Rueda, Chef-Stratege von Ferrari, über die entscheidenden zwei Fehler.

Nach einem normalen Grand Prix sollte sich kein Teamchef über die Ränge 2 und 4 aufregen müssen. Aber der Grosse Preis von Monaco war kein normales Rennen, und Mattia Binotto weiss – Ferrari hat am 29. Mai den Sieg leichtfertig vergeben. Es hagelt Kritik nach der fragwürdigen Boxenstopp-Strategie.

Nun bezieht Iñaki Rueda Stellung, der 43-jährige Spanier ist Chef-Stratege im berühmtesten Rennstall der Welt. Der Madrilene sagt nach der Schmach für Ferrari: «Bei Charles haben wir zwei Fehler gemacht. Der erste bestand darin, den Speed von Pérez falsch einzuschätzen. Der Mexikaner holte sich in Runde 16 neue Reifen ab. Zwei Runden später betrug der Vorsprung von Leclerc auf Pérez noch immer zehn Sekunden, und wir waren davon überzeugt, dass wir leicht vor Sergio bleiben würden.»

«Wir sahen, dass Pérez nun auf Intermediate-Reifen erheblich schneller unterwegs war als Charles auf Regenreifen. Aber wir rechneten aus, dass wir noch immer ein Polster von mindestens drei Sekunden haben. Dann aber fiel der Vorsprung von Leclerc in sich zusammen. Wir haben schlicht unterschätzt, um wie viel schneller Pérez gegenüber Leclerc fuhr in dieser Phase des Rennens.»

«Der zweite Fehler bestand darin, beide Piloten gleichzeitig an die Box zu holen, um ihnen Slicks-Reifen auf den Weg zu geben. Wir glaubten, die Bahn ist dazu trocken genug, und wir wollten sichergehen, dass Carlos Sainz seine Führung behält. Wir dachten auch – wenn wir das gut machen, dann bringen wir Charles wieder vor Pérez auf den zweiten Platz.»



«Bevor beide Ferrari an die Box kamen, betrug der Abstand zwischen ihnen ungefähr fünf Sekunden, das sollte bei einem Doppelstopp normalerweise reichen. Aber als sich die Autos der Einfahrt der Boxengasse näherten, ging der Abstand auf etwas mehr als drei Sekunden zurück. In letzter Sekunde sagten wir daher Charles, er solle draussen bleiben, aber da war er schon rechts in die Boxengasse abgebogen. Das hat jene Sekunden gekostet, die reichten, damit Verstappen an ihm vorbeischlüpfen kann.»



Und was ist mit Carlos Sainz? Der Madrilene Rueda weiter: «Carlos wechselte als erster der Spitzenfahrer auf Slicks, aber als er auf die Bahn zurückkam, fand er Nicholas Latifi vor sich. Bis er am Kanadier vorbei gegangen war, hatte er gut drei Sekunden eingebüsst, und das reichte, um das Rennen zu verlieren.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3