Valtteri Bottas (Alfa Romeo): Das muss besser werden

Alfa Romeo-Fahrer Valtteri Bottas hat in sieben WM-Läufen 2022 sechs Mal gepunktet, zuletzt als Neunter im Monaco-GP. Der Finne ist mit 40 Punkten WM-Achter, «aber wir können noch viel mehr».

Alfa Romeo ist 2022 fast eine Einmann-Show. Der Rennstall aus Hinwil in der Schweiz hat in sieben Rennen 41 Punkte eingefahren (2021 waren es nur 13), aber 40 Zähler davon hat der bärenstark fahrende Valtteri Bottas erkämpft, nur einen Punkt hat der Chinese Guanyu Zhou holen können (als Zehnter beim GP-Debüt in Bahrain).

Der zehnfache GP-Sieger Bottas ist ein Muster an Regelmässigkeit, er hat in bislang sieben Saisonrennen sechs Mal gepunktet: Sechster in Bahrain, Achter in Australien, Fünfter in Imola, Siebter in Miami, Sechster in Spanien, Neunter in Monaco.

Der 32-jährige Finne liegt damit auf dem eindrucksvollen achten WM-Zwischenrang und sagt: «Wir dürfen mit unserem ersten Saisonteil zufrieden sein. Ich kann mich ideal einbringen und so fahren, wie ich es will. Die Atmosphäre bei Alfa Romeo spornt mich an, denn ich sehe, wie die Leute alles geben. Das ist wahrlich eine Inspiration.»

Doch gut heisst nicht optimal. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 weiter: «Aber klar gibt es Dinge, die besser werden müssen. Wir arbeiten anhaltend an unseren Starts, die nicht so berauschend sind. Wir verfeinern auch die Stabilität des Fahrzeugs in Highspeed-Passagen. Daher weiss ich – da kommt noch mehr. Es läuft bislang für uns erfreulich, aber es kann immer noch besser laufen.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3