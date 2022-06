Lewis Hamilton: Frist für die Mercedes-Durststrecke

Seit Saudi-Arabien 2021 hat Lewis Hamilton keinen Grand Prix mehr gewonnen, acht Rennen ohne Sieg, das gab es für den Engländer letztmals 2009 mit McLaren. Doch der Rekord-Champion sieht Licht am Horizont.

Die Techniker von Mercedes-Benz und die Piloten Lewis Hamilton und George Russell arbeiten weiter eifrig daran, das Handling des 2022er Silberpfeils zu verbessern. Der junge Russell kommt mit den Eigenheiten des diesjährigen Mercedes-Benz besser zurecht als der siebenfache Weltmeister Hamilton, der inzwischen acht Rennen ohne Sieg ist, das ist ihm letztmals vor dreizehn Jahren bei McLaren passiert.

Beide Mercedes-Fahrer sprechen von Fortschritten, obschon auch in Monte Carlo das gefürchtete Bouncing auftrag. Allerdings sagte Toto Wolff dazu: «Das war aber nicht jene Hüpfbewegung, die bislang auf den Geraden auftrat, unter aerodynamischer Volllast. Das war etwas Neues und hat eher mit dem tiefliegenden Fahrzeug zu tun. Die Bodenunebenheiten von Monaco haben dabei nicht geholfen.»

Trotz aller Schwierigkeiten: Der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton sieht Licht am Horizont. Erstmals hat sich der Brite dazu geäussert, wann Mercedes wieder siegfähig sein könnte. In seiner Medienrunde nach dem Rennen meinte Lewis: «Ich hoffe, dass wir den Wagen bis zum britischen Grand Prix in Silverstone so hinbekommen, wie wir es uns wünschen – um mit Ferrari und Red Bull Racing kämpfen zu können. Es wäre schön, wenn wir ihnen beim Heimrennen die Stirn bieten können.»

«Ich weiss, dass im Rennwagenwerk unermüdlich gearbeitet wird, um mit dem Wagen Fortschritte zu machen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das früher oder später auf die Reihe bekommen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3