Sebastian Vettel: «Mick Schumacher in Ruhe lassen»

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel nach dem Crash des Haas-Piloten: «Ihr müsst Mick Schumacher mal in Ruhe lassen.» Das ist angesichts der Crash-Bilanz des Ferrari-Schützlings Wunschdenken.

Der Druck auf Mick Schumacher steigt. Beim Grossen Preis von Monaco hat der 23-jährige Ferrari-Nachwuchfahrer ein weiteren kaputten Haas-Rennwagen abgeliefert. Nach dem Rennen war Teamchef Günther Steiner auffallend wortkarg.

Der Südtiroler sagte: «Bei Mick haben wir ja gesehen, was passiert ist. Es ist nicht sehr befriedigend, wieder einen grossen Unfall zu haben. Wir müssen sehen, wie wir von hier aus weitermachen.»

Der Welpenschutz für Schumacher ist vorbei: Im zweiten Formel-1-Jahr im US-amerikanischen Haas-Rennstall erwarten Fans und Fachleute vom jungen Deutschen eine markante Steigerung, aber in sieben Läufen 2022 konnte Schumacher kein einziges Mal punkten. Sein erfahrener Stallgefährte Kevin Magnussen hat schon 15 Zähler ins Trockene gebracht.

Vor dem Hintergrund der Budgetobergrenze in der Formel 1 fallen die Unfälle von Mick Schumacher schwer ins Gewicht, und die Liste wird länger.

Monaco 2021: Unfall im zweiten freien Training. Zweiter Unfall im dritten freien Training, was die Teilnahme an der Qualifikation kostet.



Frankreich 2021: Dreher im ersten Quali-Segment in die Pistenbegrenzung, damit out für Q2.



Ungarn 2021: Unfall im dritten freien Training, damit keine Teilnahme am Abschlusstraining.



Saudi-Arabien 2021: Unfall im Rennen.



Saudi-Arabien 2022: Crash in der Qualifikation, keine Rennteilnahme.



Miami 2022: Kollision mit Sebastian Vettel, WM-Punktechance dahin.



Monaco 2022: Unfall im Rennen, Auto entzweigerissen.



Günther Steiner in einer Medienrunde am Donnerstag vor dem Monaco-GP, beinahe prophetisch: «Grundsätzlich mache ich mir um Mick keine Sorgen. Ich befürchte eher, dass er mit einem gewissen Mass Verzweiflung zu viel aus dem Wagen holen will.»



Steiner hatte nach dem Crash in Saudi-Arabien vorgerechnet: Schadenhöhe zwischen 500.000 und einer Million Dollar https://www.speedweek.com/formel1/news/189868/Schumacher-Crash-kostet-Haas-bis-zu-1-Million-Dollar.html. Der Unfall in Monaco kostet vergleichbar viel.



Günther Steiner vor dem ersten Training in Monaco: «Ein Fahrer denkt hinter dem Lenkrad nicht ans Budget, er denkt an seine Karriere. Jeder Pilot will dem Limit so nahe als möglich kommen, aber du merkst erst, dass du eine Grenze überschritten hast, wenn es schon zu spät bist. Du kannst einem Piloten nicht sagen, er solle langsamer fahren.»



Der langjährige Formel-1-Fahrer Christian Danner gibt zu bedenken: «Der Speed von Mick Schumacher ist inzwischen ganz gut, aber mit den Unfällen kann es so nicht weitergehen. Das sind Millionenschäden. Gerade ein Team wie Haas könnte das Geld vernünftiger ausgeben. Schumacher versucht, aus dem was da ist, mehr rauszukriegen als möglich. Das führt dann oft zu einem Unfall oder Unsicherheiten. Da muss er entspannter werden.»



Mick Schumachers Onkel Ralf hat festgehalten: «Der Ausfall im Rennen war sein Fehler. Andere sind an dieser Stelle problemlos vorbeigefahren, er nicht. Mick ist aufs Feuchte gekommen, und das ist ein Fehler, der dir nicht passieren darf. Das wird gnadenlos bestraft, wie man gesehen hat. Es ist nicht nur das ganze Rennen kaputt, sondern auch budgettechnisch hat ein so stark zerstörtes Auto Folgen für das Team.»



Mick Schumachers Freund Sebastian Vettel sagte nach dem Grossen Preis von Monaco: «Ich habe keinen Zweifel daran, dass Mick mehr kann, als er gerade zeigt. Aber ich finde, ihr müsst ihn mal ein bisschen in Ruhe lassen.»



Das ist ein frommer Wunsch in der Formel l, wo jede Lenkradbewegung scharf beobachtet wird. Und gerade in dieser Phase der Saison bräuchte Haas jeden Punkt



Günther Steiner weiss: «Wir haben ein Auto, das schnell genug ist, um in die Top-Ten zu fahren. Das ist in der ersten Saisonhälfte ein realistisches Ziel. Danach müssen wir schauen, ob es Teams gibt, die durch umfangreiche Weiterentwicklungen grosse Fortschritte machen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Form halten können. Wir müssen einfach versuchen, oft zu punkten – mit beiden Autos.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3