Massa: Ricciardo muss sein Lächeln zurückbekommen

Daniel Ricciardo steckt bei McLaren tief in der Krise. Felipe Massa kennt solche Drucksituationen. Sein Rat an den Australier: den Spaß wiederfinden.

Wie kommt man in der Formel 1 aus einer Krise heraus? Das ist die große Frage, und eine Antwort darauf dürfte bei den verschiedenen Fahrern auch dementsprechend unterschiedlich ausfallen. Jeder geht ein Leistungstief anders an.

Zuletzt wurde Ricciardo von McLaren-Boss Zak Brown öffentlich angezählt, für Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve ist klar, dass Ricciardos Zeit bei McLaren abgelaufen ist.

Felipe Massa kennt die Situation, in der Ricciardo steckt. «Ich glaube, manchmal müssen wir sein Lächeln wieder sehen. Er muss es genießen», sagte der Brasilianer bei F1 TV. «Ich hatte eine Zeit bei Ferrari, in der es schwierig war. In jedem Moment geht etwas schief und man kann sich nicht richtig konzentrieren, vielleicht ist man nicht entspannt und glücklich. Man muss glücklich sein, man muss seine Beziehung zum Team genießen. Er muss sein Lächeln zurückbekommen und das [Rennfahren] genießen», so Massa.

Ein weiterer Rat des Brasilianers: Nicht auf Krisengespräche oder Vertragsdiskussionen fokussieren, sondern auf das, was er auf der Strecke beeinflussen kann.

«Wenn man sich auf dem Niveau von Daniel Ricciardo befindet, darf man sich keine Sorgen über diese Gespräche machen. Diese Gespräche sind unbedeutend im Vergleich zu dem, was man auf der Strecke machen kann, also muss man sich auf das konzentrieren, was man auf der Strecke macht», sagte Massa.

«Ob er einen Vertrag für das nächste Jahr hat oder nicht, spielt keine Rolle», betonte der ehemalige Ferrari-Pilot. «Das muss man verdrängen, das ist kein Problem, über das man sich Gedanken machen muss.»

«Das Problem ist ein anderes, es geht darum, zu verstehen, wie man glücklich ist und wie man [den Rennsport] genießen kann, all diese Dinge [beiseite] zu lassen, sich auf den Rennsport zu fokussieren und wieder glücklich zu werden», so der 41-Jährige.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3