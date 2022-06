Button: Sergio Pérez muss kontinuierlich liefern

Sergio Pérez mischt inzwischen auch ernsthaft im Titelkampf mit. Was macht das mit dem Verhältnis zwischen Pérez und Max Verstappen?

Verstappen führt die WM-Wertung mit 125 Punkten an. Erster Verfolger ist Ferrari-Star Charles Leclerc, der 116 Zähler hat. Unmittelbar dahinter wiederum: Verstappens Red-Bull-Teamkollege Pérez, der durch seinen Sieg in Monaco nun endgültig mitmischt im Titelkampf.

Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen wurden beide Fahrer gefragt, ob sich etwas am Verhältnis verändern könnte. Sie wären nicht die ersten Teamkollegen, bei denen es knallt, wenn beide um den WM-Titel fahren und der eine nicht nur der Wingman des anderen ist.

«Wir werden uns immer noch lieben, richtig?», fragte Pérez in Richtung Verstappen.

«Ja, absolut. Warum sollte sich das ändern?», antwortete der Niederländer. «Wir arbeiten wirklich gut als Team. Wir versuchen immer, das Auto zu optimieren und für das Team zu arbeiten, und wir können akzeptieren, wenn jemand einen guten oder besseren Job macht», sagte Verstappen.

Auch der frühere Weltmeister Jenson Button geht davon aus, dass das Verhältnis zwischen Verstappen und Pérez intakt bleibt. «Ich denke schon. Ich glaube, Max ist sehr selbstsicher und weiß, wie talentiert er ist. Es war ein großartiges Wochenende für Checo, aber er muss kontinuierlich liefern», sagte Button.

Denn das ist die große Frage: Kann Pérez die Leistung konstant über eine Saison bringen? «Das ist der zweite Rennsieg mit Red Bull - man muss sich nur anschauen, wie viele Max schon hatte», sagte Button.

Der Brite weiter: «Er ist immer noch sehr zuversichtlich, dass er den Job an jedem einzelnen Rennwochenende erledigen kann, aber das zusätzliche Selbstvertrauen wird Checo hoffentlich viel näher an Max heranbringen und wir werden sie ein bisschen mehr Rad an Rad fahren sehen.»

Klar ist für Button, dass sich Red Bull Racing zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf einen Fahrer festlegen kann. «Sie liegen punktemäßig zu dicht beieinander, es kann in dieser Saison alles passieren. Ich finde es toll, dass es das in dieser Formel-1-Saison gibt, dass ein Team nicht nur hinter einem Fahrer steht.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3