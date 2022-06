Alexander Rossi: Max Verstappen wie Drückeberger

Der frühere Formel-1-Fahrer Alexander Rossi hat gehört, dass Max Verstappen keine Lust darauf hat, am Indy 500 teilzunehmen. Der Kalifornier findet: «Die Erklärung Sicherheit klingt für mich nach Drückeberger.»

Am 29. Mai fanden der Grosse Preis von Monaco statt und das Indy 500. Der langjährige GP-Pilot Marcus Ericsson fuhr in Amerika zum Sieg. Am Monaco-Wochenende war Weltmeister Max Verstappen gefragt worden, ob er sich vorstellen könnte, wie Fernando Alonso um die Triple Crown zu kämpfen – also Siege in Monaco, Le Mans und Indy anzustreben.

Der Niederländer antwortete: «Daran habe ich null Interesse, weil ich mich nicht in der IndyCar-Serie sehe. Ich weiss zu schätzen, was diese Piloten leisten, aber das ist schon etwas verrückt. Ich will nicht mein Leben oder meine Beine riskieren. Das ist es mir nicht wert.»

Von dieser Aussage hat Alexander Rossi Wind erhalten. Der Kalifornier versuchte 2015, in der Königsklasse Fuss zu fassen, kam aber mit dem schwachen Auto von Manor-Marussia auf nur fünf Einsätze (Zwölfter in Austin) und richtete dann seine Karriere neu aus. Er gewann auf Anhieb 2016 beim Indy 500 und wurde 2018 IndyCar-Gesamtzweiter hinter Scott Dixon.

Rossi gibt zu, dass er früher über Ovalrennen anders gedacht hat. In der Sendung Any Driven Monday von Sky meint der 30-Jährige: «Wenn du eine Formel-1-Karriere anstrebst, dann bist du ganz auf die Königsklasse konzentriert, anderer Motorsport gibt es für dich nicht. Ich weiss das, denn ich war auch so. Auf das Indy 500 habe ich kaum geachtet.»



«Aber wenn du dann die Möglichkeit erhältst, am 500 teilzunehmen, dann merkst du, wie besonders dieses Rennen ist – die grösste Eintages-Sportveranstaltung der Welt!»



Und was ist nun mit den Bedenken von Max Verstappen bezüglich Sicherheit? Rossi weiter: «Ja, in gewisser Weise, ist IndyCar gefährlicher. Doch wir hatten beim diesjährigen Indy 500 vier Unfälle, und kein Auto ist zerbrochen so wie in Monaco. Für ich klingt das Argument Sicherheit ein wenig nach Drückeberger.»





