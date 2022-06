Neues Rätsel Racing Raritäten: So fing alles an

In der neuen Folge unseres Rätsels «Racing-Raritäten» zeigen wir ein Fahrer beim ersten Kapitel einer Erfolgsgeschichte. Wer ist hier zu sehen? Wann und wo ist das Foto entstanden? Machen auch Sie mit!

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die Auflösung vom letzten Mal: Der Brasilianer Aluizio Coelho testete am 12. November 1998 auf der Rennstrecke von Silverstone einen Williams FW20 – als Belohnung für den britischen Formel-Renault-Titel des Südamerikaners.

Es blieb bei der einzigen Formel-1-Fahrt von Coelho, dem die grosse Motorsportkarriere vieler Brasilianer verwehrt blieb. Der heute 47-Jährige aus Rio de Janeiro stieg zwar nach seinem Formel-Renault-Titel 1998 im Jahr danach in die britische Formel 3 auf, als Stallgefährte des späteren 15-fachen GP-Siegers und Weltmeisters Jenson Button bei Promatecme UK.

Aber während Button Meisterschaftsdritter wurde (hinter Marc Hynes und Luciano Burti), kam Coelho nicht über den neunten Gesamtrang hinaus. Highlight: ein vierter Platz in Silverstone. Button holte rund vier Mal so viele Punkte wie der Südamerikaner.

Aus Mangel an Finanzen und ohne Aussicht auf ein zweites Jahr in der britischen Formel 3 kehrte Coelho nach Brasilien zurück, wo er in mit beschränktem Erfolg in der südamerikanischen Formel 3 sowie in der GT3-Meisterschaft kämpfte, später im Pick-Up-Sport und im Maserati-Cup. Nach fünf Rennen im Chevrolet-Cup 2012 beendete er seine Karriere.



Damit zur neuen Aufgabe: Dieser Einsatz war der Beginn einer überaus erfolgreichen Formel-1-Geschichte.



Wer ist das? Wo und wann ist dieses Bild aufgenommen worden?



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.