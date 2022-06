Daniel Ricciardo: «Diese Chance muss ich packen» 09.06.2022 - 18:31 Von Mathias Brunner

© LAT Daniel Ricciardo

Der Australier Daniel Ricciardo kommt 2022 nicht in Schwung: nur einmal gepunktet in sieben Rennen, als Sechster in Australien. Der achtfache GP-Sieger will die Unwägbarkeit des Baku-Rennens nutzen.