Alfa Romeo in Baku: Sonderlackierung für Tonale SUV

So sieht der Alfa Romeo-Rennwagen in Baku aus

Valtteri Bottas und Guanyu Zhou fahren am GP-Wochenende in Baku (Aserbaidschan) mit einer besonderen Lackierung – um auf die Einführung des Hybridmodells SUV Tonale aufmerksam zu machen.

Alfa Romeo rührt die Werbetrommel: An diesem Wochenende kommt der Hybrid-SUV namens Tonale zu den Händlern, die Traditionsmarke nimmt dies zum Anlass, die Formel-1-Autos von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou beim Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku mit einer Sonderlackierung auf die Bahn zu senden.

Natürlich sollen die Farben zunächst an die italienische Trikolore erinnern, Alfisti bemerken aber auch, dass der Grünton der berühmten Farbe entspricht, die damals für den aufregenden Alfa Romeo Montreal gewählt wurde – zu erkennen bei der Motorverkleidung der Rennwagen, samt der Form der Scheinwerfer des Tonale.

Grün soll aber auch als starkes Signal verstanden werden zu nachhaltiger Technik im Autobau, während Alfa Romeo seiner sportlichen Tradition treu bleiben will.



Die Sonderlackierung aus dem Hauseigenen Centro Stile ist eine einmalige Sache, als besonderen Leckerbissen lässt sich der Rennwagen in seiner bisherigen und neuen Lackierung in interaktiver 3D-Version angucken.