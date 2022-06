Sergio Pérez (2.): «Das wird dann echt gefährlich»

Monaco-GP-Sieger Sergio Pérez knüpft in Baku an seine tolle Form der vergangenen Grands Prix an: Zweitschnellster. Der Mexikaner sagt: «Ich fühle mich im Auto und auf dieser Strecke sehr wohl.»

Verkehrte Welt in Aserbaidschan: Formel-1-Weltmeister und Red Bull Racing-Star Max Verstappen stand am Baku City Circuit noch nie auf dem Siegerpodest, sein Stallgefährte Sergio Pérez hingegen kann eine beneidenswerte Baku-Serie vorzeigen:

2016 mit Force India: 3.

2017 mit Force India: Ausfall (Sitz gebrochen)

2018 mit Force India: 3.

2019 mit Racing Point: 6.

2021 mit Red Bull Racing: 1.

Dazu kommt, dass der Mexikaner gemäss RBR-Teamchef Christian Horner «in der Form seines Lebens fährt». Seit dem Ausfall beim WM-Auftakt in Bahrain ist «Checo» immer unter den besten Vier ins Ziel gekommen – Vierter in Dschidda, Zweiter in Melbourne und Imola, Vierter in Miami, Zweiter in Barcelona, Sieger in Monaco.

Der Spezialist für Strassenkurse hat in Baku dort weitergemacht, wo er in Monaco aufgehört hatte: Schnellster im ersten freien Training. Danach war der gegenwärtige WM-Dritte Zweitschnellster im zweiten Training, hinter Charles Leclerc (Ferrari).



Pérez nach 120 Trainingsminuten: «Das ist ein solider Einstieg ins Wochenende. Im zweiten freien Training lief es nicht ganz so glatt wie im ersten, da sind wir mit der Abstimmung etwas in die falsche Richtung gegangen. Max und ich haben besonders im Dauerlauf viele Daten gesammelt, die wir nun durchgehen, um für Qualifikation und Rennen gerüstet zu sein.»



Auch Pérez hatte im freien Training ein paar Schreckmomente, als er sich in den Kurven 1 und 15 verbremste. «Das spielte der Wind eine grosse Rolle», meint der dreifache GP-Sieger. «Der hebelt dich in einer Bremszone leicht aus. Aber ich fühle mich im Auto und auf dieser Rennstrecke sehr wohl, Fehler gehören in Baku dazu.»



Noch liegt sein Red Bull Racing-Rennwagen nicht perfekt, «denn auch wir haben mit dem Phänomen des Bouncings zu kämpfen. Das macht das Anbremsen der Kurven auf dieser welligen Bahn noch schwieriger, in Kombination mit dem Wind wird das dann echt gefährlich.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218





1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332