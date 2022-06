Mattia Binotto (Ferrari): Harte Kritik an Rennleitung

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto stösst noch immer sauer auf, was in Monaco passiert ist, als die Red Bull Racing-Fahrer seiner Ansicht nach gegen die Regel verstiessen. Die FIA ist anderer Meinung.

Ferrari legte nach dem Grossen Preis von Monaco Protest ein. Die Italiener vertraten die Meinung, die Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen hätten sich beim Herausfahren aus der Box zu viele Freiheiten genommen und die weisse Linie überfahren. Der Protest von Ferrari wurde am späten Sonntagabend abgelehnt – die RBR-Piloten hatten ein Rad auf der, waren jedoch nicht über der Linie, so die Rennkommissare. Daher keine Strafe. Mattia Binotto kann darüber nur den Kopf schütteln.

In Baku sagt der Ferrari-Teamchef: «Ich weiss, dass die Rennleiter keinen einfachen Job haben. Sie brauchen Erfahrung. So etwas kommt nicht über Nacht. Aber wenn wir auf den ersten Saisonteil blicken, dann können wir aus Perspektive von Ferrari nicht zufrieden sein. Wir haben das Gefühl, wir sind durch gewisse Entscheidungen benachteiligt worden. Es kann keiner wegreden, dass es in Sachen Entscheidungen eine bestimmte Inkonstanz gibt.»

In Monte Carlo stellte sich heraus, dass die Notizen zum WM-Lauf von Eduardo Freitas dem geänderten Sport-Kodex widersprechen. Mattia Binotto: «Das ist zum Beispiel ein Punkt, mit dem wir nicht glücklich waren. Ich bin noch heute der Meinung, dass dies in Monte Carlo nicht die richtige Entscheidung war.»

Binotto betont: «Wir haben die Entscheidung der FIA akzeptiert und auf eine Berufung verzichtet. Und unser Einwand richtete sich nicht gegen Red Bull Racing. Wir haben mit RBR derzeit einen fairen Kampf. Wir wollten einfach der FIA darlegen, dass wir mit der Art und Weise nicht einverstanden sind, wie derzeit entschieden wird.»





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775