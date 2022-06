Daniel Ricciardo: «Habe Vertrag und möchte bleiben!»

Daniel Ricciardo musste zuletzt jede Menge Kritik einstecken. Jetzt holte er endlich mal wieder Punkte. Kampfansage inklusive.

Die vergangenen Wochen waren für Daniel Ricciardo nicht einfach. Bei dem immer gut gelaunten Australier lief so gut wie nichts zusammen, sein Teamkollege Lando Norris ließ ihn ganz alt aussehen und von McLaren-Boss Zak Brown wurde er öffentlich angezählt.

Doppelte Genugtuung gab es beim achten Saisonrennen in Baku. Denn da fuhr Ricciardo als Achter in die Punkte und blieb dabei endlich mal wieder vor Norris.

«Ich bin glücklich, wieder in den Punkten zu sein. Anfangs sah es gut aus, dann hat es nicht mehr so funktioniert. Die anderen waren so schnell auf der Geraden, da konnten wir nichts ausrichten. Ich bin für mich persönlich glücklich, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben», sagte Ricciardo.

Er habe es teilweise genossen, «aber das Auto ist auch sehr viel gesprungen. Es ist das erste Mal, dass es wirklich richtig schlimm war. Jetzt weiß ich, wie es George und Lewis geht, wenn sie sagen, dass es wirklich so schlimm ist. Wir müssen das angehen und etwas dagegen unternehmen. Es ist wirklich schmerzhaft».

Schmerzhaft dürften auch die vergangenen Wochen gewesen sein, mit Gerüchten über eine mögliche Trennung. Dazu gehörten auch Spekulationen, ob sein Vertrag nun 2022 oder 2023 ausläuft.

Ricciardo: «Es ist schwarz oder weiß. Ich habe einen Vertrag bis Ende 2023 und möchte bleiben. Ich hatte bisher mehr Probleme als Erfolge, aber ich möchte diese Situationen umkehren. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Dieses Wochenende hat noch nicht alles funktioniert, aber ich bin motiviert und schaue nach vorne.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3