Alonso knackt Schumi-Rekord: «Stärken ausgespielt»

Fernando Alonso hat beim achten Saisonrennen in Baku einen Uralt-Rekord von Michael Schumacher geknackt. Mit dem Resultat zeigte sich der Spanier zufrieden.

In Baku fiel ein weiterer Uralt-Rekord von Michael Schumacher: Die längste Zeitspanne in der Formel 1, von Spa-Francorchamps 1991 bis Interlagos 2012 waren es sagenhafte 21 Jahre und drei Monate, beziehungsweise 7.763 Tage.

Diese Spanne hat Alonso in Baku übertroffen, er saß am 4. März 2001 in Australien erstmals im Auto und kommt jetzt auf 7.770 Tage, die nach seinem Debüt vergangen sind. Der Spanier wurde in den sozialen Medien von der Formel 1 für die Bestmarke gewürdigt. Fest steht, dass er sie mindestens noch bis zum Saisonende ausbauen wird, so lange läuft sein Vertrag bei Alpine.

Im Rennen selbst wurde Alonso Siebter. «Das Rennen war schwierig zu fahren, aber wir haben uns gut geschlagen, und ich bin mit dem siebten Platz zufrieden», sagte er.

«Wir haben natürlich von einigen Ausfällen profitiert, aber so etwas passiert. Wir konnten daraus Kapital schlagen und unsere Stärken ausspielen. Auf den neuen Reifen konnte ich einige Autos überholen, und auf den Geraden waren wir sehr schnell, das war sehr hilfreich», so Alonso weiter.

Am Wochenende geht es in Kanada schon weiter, und Alonso ist optimistisch. «Unser Motor sieht stark und konkurrenzfähig aus, das ist immer eine gute Sache. Im Moment sind wir mit einigen Autos sehr eng beieinander, und ich erwarte, dass es in Kanada ganz ähnlich sein wird. Unser Ziel ist es, dort mehr Punkte zu holen!»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3