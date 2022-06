Wolff: Gehalt von 30 Millionen Dollar unangemessen 14.06.2022 - 16:34 Von Andreas Reiners

© LAT Toto Wolff

Geht es den Fahrern an ihr Geld, werden sie schnell ungehalten. Das Verständnis dafür, dass ihr Gehalt in der Formel 1 in Zukunft gedeckelt werden soll, hält sich daher wenig überraschend in Grenzen.