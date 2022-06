Valtteri Bottas (Alfa Romeo): «Das ist ein Rätsel»

Erstmals in dieser Saison war der Chinese Guanyu Zhou der schnellere Alfa Romeo-Fahrer. Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas kann sich seine schwache Darbietung in Baku nicht erklären.

Was sich am Samstag in Baku andeutete, setzte sich beim Grossen Preis von Aserbaischan fort: Valtteri Bottas, der 2022 bei einigen Gelegenheiten mit Alfa Romeo glänzte, blieb merkwürdig blass. Nach der ersten Quali-Niederlage gegen seinen chinesischen Stallgefährten Guanyu Zhou wirkte der Finne auch im Rennen zahnlos und wurde nur Elfter, erstmals 2022 also bei einer Zielankunft ohne Punkte.

Der WM-Zweite von 2019 und 2020 sagt: «Das Ganze ist mir ein Rätsel. Ich wünschte, ich wüsste, was schiefgelaufen ist. Es fühlt sich fast an, als stimme fundamental mit dem Wagen etwas nicht, so schlecht war mein Tempo. Selbst die Williams waren zum Ende des Rennens schneller, und das ist einfach nicht normal.»

Der 32-jährige Finne weiter: «Ich bin sicher, wir werden herausfinden, was da nicht geklappt hat. Wir hatten an der Hinterachse nicht den notwendigen Grip. Was seltsam ist: Es wurde auch nicht besser, als wir die Abstimmung so änderten, dass wir mehr Haftung haben müssten. Ich konnte den Speed von Zhou nicht mitgehen. Und dass mir ein Fahrer eine Sekunde aufbrummt, kommt nicht oft vor.»



Die Zeit drängt: Schon bald fahren die Autos wieder auf die Bahn, dieses Mal auf den Circuit Gilles Villeneuve von Montreal. Xevi Pujolar, der leitende Ingenieur von Alfa Romeo, sagt in einer Medienrunde: «Beide Autos fuhren in der gleichen Spezifikation, mit der gleichen Abstimmung. Aber es ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. In so kurzer Zeit lässt sich nicht alles ergründen. Wir werden uns jedoch alles ansehen, um mit Valtteri auf das übliche Leistungsniveau zurückzukommen.»





