Montreal-GP im Live-Ticker: Fahrer am Verzweifeln

Die Formel-1-Fahrer und ihre Renningenieur stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Am Freitag soll es immer wieder regnen. Das erschwert die Abstimmung mit den sensiblen 2022er Autos weiter.

Während meiner ersten Reise nach Kanada vor vierzig Jahren erlaubte sich ein Mann in Montreal einen kleinen Scherz. «Ihnen gefällt unser Wetter nicht?» fragte er mich, als ich ihn danach fragte, wie lange der Regen wohl anhalten würde. «Waren Sie ein Stündchen, dann haben wir ein anderes.» Rasche Wetterwechsel sind im Rahmen des kanadischen GP-Wochenendes berüchtigt und haben schon so manchen Piloten und seinen Renningenieur zur Verzweiflung getrieben.

Montreal Mitte Juni 2022: Postkarten-Himmel und fast 30 Grad am Mittwoch. Nun aber zieht eine Schlechtwetterfront heran, die am Donnerstag Gewitter und am Freitag Regen bringt. Jetzt das Knifflige: Nach zwei Trainingsstunden auf wohl nasser Bahn soll es am Samstag wieder trocken werden, das sagen jedenfalls die lokalen Meteorologen. Dann aber bleiben nur noch 60 Minuten, bis die Teams in die Qualifikation gehen müssen.

Wenn es in Montreal runterhaut, dann richtig: 2011 erlebten wir das längste aller Formel-1-Rennen – mit der Neutralisation wegen überschwemmter Bahn dauerte der WM-Lauf mehr als vier Stunden! Unvergessen, wie Jenson Button zum Schluss Sebastian Vettel noch den Sieg wegschnappte. Oder wie Welt-Star Rihanna vor dem Medienzelt vor sich hin bibberte, ihre Bodyguards waren längst irgendwo Richtung Toronto davongeschwemmt worden. 2015 musste das freie Training wegen schweren Regens unterbrochen werden.



Egal ob Sonne oder Regen: Wir halten Sie am Samstag und Sonntag mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, dazu haben wir natürlich auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.







Kanada-GP im Fernsehen

Freitag, 17. Juni

Samstag, 18. Juni

Sonntag, 19. Juni

