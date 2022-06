Quali Kanada: Max Verstappen auf Pole, Alonso auf P2!

Im Qualifying zum Kanada-GP blieb Red Bull Racing-Star Max Verstappen der Schnellste und schnappte sich damit die Pole. Neben ihm wird Fernando Alonso aus der ersten Reihe losfahren. Der Spanier wagte eine Kampfansage.

Nachdem die Formel-1-Stars wegen des Abflugs von Sergio Pérez im Qualifying in Kanada eine zwölfminütige Zwangspause hatten einlegen müssen, durften sie die letzten neun Minuten der Q2-Zeitenjagd in Angriff nehmen. Aufatmen durften Lance Stroll und Carlos Sainz, die eine Strafe befürchten mussten.

Der Lokalmatador stand unter Verdacht, in einer Gelbphase nicht genügend Tempo rausgenommen zu haben, während bei Sainz der Vorwurf untersucht wurde, dass er nach einem Ausflug auf unsichere Weise auf die Piste zurückgekehrt war. Letzterer gehörte zu den 14 Q2-Teilnehmern, die nach Pérez’ Crash wieder ausrücken durften, während Stroll als Achtzehnter des Q1 schon ausgeschieden war.

Zweieinhalb Minuten vor dem Ende des Q2 mussten sich Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Lando Norris und Charles Leclerc verbessern, um an der Top-10-Zeitenjagd teilnehmen zu dürfen. Norris hatte zuvor Probleme mit dem Motor bekundet, rückte aber rechtzeitig aus, um sich noch einmal zu verbessern.

Wie das Team kurz darauf bestätigte, waren seine Sorgen noch da, und der junge McLaren-Pilot musste die Box ansteuern. Er war damit neben Pérez (P13) und Leclerc (P15) der Dritte, der in die Gruppe der Q2-Ausgeschiedenen rutschte. Letzterer wird das Rennen aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen müssen, weil er mit einer frischen Antriebseinheit ins neunte Rennen der Saison startet.

Auch für Bottas (P11) und Alex Albon (P12) war das Qualifying gelaufen. Die Q3-Teilnehmer waren damit Max Verstappen, der wie im Q1 die schnellste Runde drehte, sowie Fernando Alonso, George Russell, Sainz, Lewis Hamilton, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Kevin Magnussen und Ricciardo.

Die Mercedes-Piloten Russell und Hamilton waren die Ersten, die zum Q3 ausrückten, und sie belieben nicht lange alleine. Sämtliche Piloten waren zum Q3-Start auf den Intermediates unterwegs, für Slicks war die Bahn noch zu nass, wie der frühere GP-Pilot Martin Brundle feststellte.

Dennoch wagte Russell bei der zweiten Ausfahrt ein Experiment auf den weichen Slicks. «Das ist eine mutige Entscheidung», kommentierte Brundle. Nach dem ersten Versuch belegte der junge Mercedes-Pilot den fünften Platz hinter Verstappen, Sainz, Alonso und Schumacher. Hamilton, Magnussen, Zhou, Ocon und Ricciardo folgten auf den weiteren Top-10-Plätzen.

Für Russell zahlte sich der Mut nicht aus, der Brite rutschte von der Strecke und touchierte mit dem Heck die Streckenbegrenzung, während Verstappen mit 1:21,620 min weiterhin den ersten Platz belegte. Der Red Bull Racing-Star legte nach und holte sich mit 1:21,299 min die Pole. Gleich dahinter reihte sich Alonso ein und stellte damit wieder einmal seine Klasse unter Beweis. Sainz musste sich mit dem dritten Platz begnügen, Hamilton, Magnussen, Schumacher, Ocon, Russell, Ricciardo und Zhou folgten auf den weiteren Top-10-Rängen.

Polesetter Max Verstappen freute sich: «Natürlich erwarte ich kein einfaches Rennen, aber wir haben heute die richtigen Entscheidungen getroffen, sind ruhig geblieben und haben keine Fehler gemacht. Und natürlich ist es auch schön, wieder hier in Montreal zu sein und all die Fans zu sehen.»

Alonso wurde von den Zuschauern bejubelt und erklärte: «Es fühlt sich grossartig an, bisher war das ein unglaubliches Wochenende für uns. Wir waren schon am Freitag konkurrenzfähig und normalerweise verlieren wir etwas Tempo am Samstag, aber mit den Bedingungen heute hatten wir eine Chance, die wir ergriffen haben.» Und er kündigte an: «Vielleicht greife ich Max in der ersten Kurve an.»

Sainz fasste zusammen: «Heute fühlte ich mich okay mit dem Auto, speziell auf ganz nasser Bahn, als die Strecke dann abtrocknete, habe ich nicht so zugelegt, wie die anderen. Aber ich habe einfach alles versucht, und hatte einen Schnitzer drin, deshalb landete ich auf dem dritten Platz. Mal schauen, was im Rennen möglich ist, und ob ich um den Sieg kämpfen kann.»

Qualifying, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575