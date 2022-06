Max Verstappen (1.): «Das kam für mich nie in Frage»

Weltmeister Max Verstappen erobert im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada die 15. Pole-Position seiner Formel-1-Karriere. Der Niederländer sagt, was entscheidend gewesen ist.

Im turbulenten Qualifying zum Traditions-GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal hat sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen die beste Ausgangslage geschaffen: Pole-Position, seine erste in Kanada.

19 von bislang 40 Siegern des Kanada-GP sind bislang von der Pole gestartet, und der Formel-1-Champion von 2021 ist nach seiner zweiten Pole 2022 (nach Imola) sichtlich zufrieden. Der Niederländer sagt: «Die Verhältnisse waren sehr tückisch, vor allem im ersten Quali-Segment. Es war nicht nur, dass die Bahn sehr nass ist. Wir hatten alle auch das Problem, dass natürlich jeder versuchte, für sich eine Lücke zu finden. In solch einer Situation kühlen die Reifen aus, und du hast grosse Mühe, sie wieder auf Temperatur zu bringen.»

«Je trockener die Bahn geworden ist, desto mehr Spass hat das gemacht. Auf einmal fand ich Grip. Bei solchen Bedingungen musst du nicht nur fehlerlos bleiben, du musst auch zur idealen Zeit auf der Bahn sein.»

«Der Schlüssel zu guten Zeiten war heute wirklich, Temperatur in die Reifen zu bringen. Und eine freie Runde zu haben.»



Hand aufs Herz: Hatte Max erwogen, sein Glück auf Slick-Reifen zu versuchen? Verstappen sagt: «Nein, dazu war es meiner Ansicht nach an gewissen Stellen noch zu nass, die ganze Passage bis zu Kurve 6. Für mich kam das nie echt in Frage. Zudem lag ich da vorne, und dsa wäre schon ein sehr grosses Risiko gewesen, wie sich dann bei George Russell gezeigt hat.»



Wie sieht Verstappen das Rennen? «Die Dauerläufe sind gut verlaufen am Freitag, aber wir haben gesehen, dass Ferrari einen guten Speed hat. Also gehe ich davon aus, dass Carlos Sainz ein starker Gegner sein wird.»





Qualifikation, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575